Soluzioni di hosting su server dedicato

L'hosting su server dedicato IBM offre isolamento, controllo e sicurezza totali per i carichi di lavoro mission-critical più impegnativi. Il nostro ambiente di server privato bare metal offre personalizzazione e prestazioni massime con una vasta gamma di opzioni di configurazione, architetture CPU Intel® e AMD, storage versatile e altro ancora. A differenza di altri provider, IBM® Cloud dispone di ubicazioni per l'hosting su server dedicato in oltre 60 data center e 19 paesi.
Scopri in che modo Intel e IBM si impegnano ad aiutare i clienti a modernizzare e proteggere i loro carichi di lavoro HPC.
Ottieni uno sconto di 1.000 USD sulla tecnologia Intel® di quarta generazione sui server bare metal IBM Cloud.
Il nostro hosting su server dedicato offre una vasta gamma di CPU Intel e AMD top-end ad alte prestazioni per i server bare metal IBM Cloud. Include, inoltre, funzionalità BYO, storage versatile, memoria estesa e non solo.
Più vicini saranno i dati agli utenti, meno saranno i problemi in termini di latenza, sicurezza e tempestiva dei servizi. Con l'hosting su server dedicato offerto da IBM, scegli da una rete globale di data center e ubicazioni POP distribuiti.
Puoi eseguire il provisioning di server di hosting dedicati per SAP HANA/SAP NetWeaver e altri carichi di lavoro certificati e aggiungere le più recenti GPU NVIDIA Tesla per le esigenze HPC.
Abbiamo recentemente ridotto in modo generalizzato i prezzi dell'hosting dedicato sui server bare metal IBM Cloud mediamente del 17%. Abbiamo incluso anche 20 TB di larghezza di banda gratuita.1 Scegli tra fatturazione oraria, mensile e riservata a prezzi definiti per una gestione dei costi cloud più intelligente.
4 core, 3,80 GHz / 16 GB di RAM / 1 SATA da 1 TB / 20 TB di larghezza di banda1
20 core, 2,20 GHz / 32 GB di RAM / 1 SATA da 1 TB / 20 TB di larghezza di banda1
48 core, 2,40 GHz / 32 GB di RAM / 1 SATA da 1 TB / 20 TB di larghezza di banda1
Scegli uno, due o quattro processori con le più recenti tecnologie Intel o AMD. Seleziona velocità, RAM, storage, sistema operativo e altro ancora. In alternativa, per un provisioning più rapido, scegli dalle opzioni di hosting su server dedicato preconfigurate.
Ottieni un maggiore controllo sul tuo ambiente di hosting su server dedicato con accesso root diretto. I server bare metal IBM Cloud sono server di elaborazione fisici, dedicati e privati che forniscono le funzionalità essenziali di cui hai bisogno.
Svolgi le attività di elaborazione complesse in meno tempo. Supporta icarichi di lavoro di hosting dedicato e i servizi containerizzati moderni con fino a 128 core per piattaforma.
Ottieni dei server dedicati mensili online in appena due-quattro ore. I server dedicati orari possono essere operativi in 30 minuti.
Scopri quanto è veloce la rete tra i server bare metal, sia in termini di velocità di trasmissione di rete che di latenza.
Offre accesso remoto a server virtuali o fisici off-premise e alle risorse associate con abbonamento mensile o pagamento in base all'uso.
Offre storage per i file che compongono il sito web dell'utente e il software, l'hardware fisico e le infrastrutture di rete che rendono disponibile il sito web su internet.
Personalizza un server dedicato con le tue specifiche esatte e ottieni un preventivo scaricabile.
L'hosting su server dedicato non è esattamente quello che stai cercando? Esplora le opzioni di server privato virtuale (VPS, virtual private server).
120 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.