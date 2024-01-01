Soluzioni di hosting su server dedicato

L'hosting su server dedicato IBM offre isolamento, controllo e sicurezza totali per i carichi di lavoro mission-critical più impegnativi. Il nostro ambiente di server privato bare metal offre personalizzazione e prestazioni massime con una vasta gamma di opzioni di configurazione, architetture CPU Intel® e AMD, storage versatile e altro ancora. A differenza di altri provider, IBM® Cloud dispone di ubicazioni per l'hosting su server dedicato in oltre 60 data center e 19 paesi.