Soluzioni di hosting su server dedicato

Progettato per l'isolamento, il controllo e la sicurezza totali per i carichi di lavoro mission-critical utilizzando l'hosting su server dedicato personalizzabile su IBM Cloud
Configurazione, prezzi e preventivi Server dedicato in primo piano
Tecnico che lavora sui server in una sala server
Hosting di massima affidabilità su server dedicato

L'hosting su server dedicato IBM offre isolamento, controllo e sicurezza totali per i carichi di lavoro mission-critical più impegnativi. Il nostro ambiente di server privato bare metal offre personalizzazione e prestazioni massime con una vasta gamma di opzioni di configurazione, architetture CPU Intel® e AMD, storage versatile e altro ancora. A differenza di altri provider, IBM® Cloud dispone di ubicazioni per l'hosting su server dedicato in oltre 60 data center e 19 paesi.
Nuova tecnologia Intel® Xeon® su IBM Cloud

Scopri in che modo Intel e IBM si impegnano ad aiutare i clienti a modernizzare e proteggere i loro carichi di lavoro HPC.

 Leggi l'annuncio Crea e risparmia con i nuovi processori scalabili Intel® Xeon® di quarta generazione

Ottieni uno sconto di 1.000 USD sulla tecnologia Intel® di quarta generazione sui server bare metal IBM Cloud.

 Applica il codice SAPPHIRE1000
Massima personalizzazione

Il nostro hosting su server dedicato offre una vasta gamma di CPU Intel e AMD top-end ad alte prestazioni per i server bare metal IBM Cloud. Include, inoltre, funzionalità BYO, storage versatile, memoria estesa e non solo.
Fai affidamento sulla nostra rete globale

Più vicini saranno i dati agli utenti, meno saranno i problemi in termini di latenza, sicurezza e tempestiva dei servizi. Con l'hosting su server dedicato offerto da IBM, scegli da una rete globale di data center e ubicazioni POP distribuiti.
Utilizza le tecnologie più recenti. Sempre.

Puoi eseguire il provisioning di server di hosting dedicati per SAP HANA/SAP NetWeaver e altri carichi di lavoro certificati e aggiungere le più recenti GPU NVIDIA Tesla per le esigenze HPC.
Ottieni prezzi competitivi e trasparenti

Abbiamo recentemente ridotto in modo generalizzato i prezzi dell'hosting dedicato sui server bare metal IBM Cloud mediamente del 17%. Abbiamo incluso anche 20 TB di larghezza di banda gratuita.1 Scegli tra fatturazione oraria, mensile e riservata a prezzi definiti per una gestione dei costi cloud più intelligente.
Hosting Web dedicato
Streaming di file e video di grandi dimensioni. Specifica e duplica server di hosting web identici in base ai tuoi requisiti.
Hosting di applicazioni dedicato
Ricevi assistenza off-premise sicura, completamente gestita. Integra i servizi IBM Watson® e molto altro ancora.
Hosting di giochi dedicato
Scalabilità rapida per le esigenze dei giocatori. Puoi anche personalizzare le regole, installare gli aggiornamenti, isolare i giocatori e ottenere ping elevati.
Intel® Xeon® E-2174G

4 core, 3,80 GHz / 16 GB di RAM / 1 SATA da 1 TB / 20 TB di larghezza di banda1 

 Configurazione, prezzi e preventivi Intel® Xeon® 4210

20 core, 2,20 GHz / 32 GB di RAM / 1 SATA da 1 TB / 20 TB di larghezza di banda1 

 Configurazione, prezzi e preventivi Intel® Xeon® 8260

48 core, 2,40 GHz / 32 GB di RAM / 1 SATA da 1 TB / 20 TB di larghezza di banda1

 Configurazione, prezzi e preventivi
Più di 11 milioni di configurazioni

Scegli uno, due o quattro processori con le più recenti tecnologie Intel o AMD. Seleziona velocità, RAM, storage, sistema operativo e altro ancora. In alternativa, per un provisioning più rapido, scegli dalle opzioni di hosting su server dedicato preconfigurate.

 Nessun livello di hypervisor

Ottieni un maggiore controllo sul tuo ambiente di hosting su server dedicato con accesso root diretto. I server bare metal IBM Cloud sono server di elaborazione fisici, dedicati e privati che forniscono le funzionalità essenziali di cui hai bisogno.

 Fino a 128 core

Svolgi le attività di elaborazione complesse in meno tempo. Supporta icarichi di lavoro di hosting dedicato e i servizi containerizzati moderni con fino a 128 core per piattaforma.

 Provisioning on-demand

Ottieni dei server dedicati mensili online in appena due-quattro ore. I server dedicati orari possono essere operativi in 30 minuti.

Indonesia
India
Singapore
Paesi Bassi
Stati Uniti
Ricevi un credito di USD 200 quando esegui l'aggiornamento

Quanto è veloce la rete su IBM Cloud?

Scopri quanto è veloce la rete tra i server bare metal, sia in termini di velocità di trasmissione di rete che di latenza.
Cos'è l'hosting su server?

Offre accesso remoto a server virtuali o fisici off-premise e alle risorse associate con abbonamento mensile o pagamento in base all'uso.
Cos'è l'hosting su web?

Offre storage per i file che compongono il sito web dell'utente e il software, l'hardware fisico e le infrastrutture di rete che rendono disponibile il sito web su internet.
Documentazione

Consulta le nostre opzioni di tutorial, sicurezza, storage e software.
Post del blog

Perché scegliere server bare metal o server virtuali?
Passi successivi
Esplora i server bare metal su IBM Cloud
Configurazione, prezzi e preventivi

Personalizza un server dedicato con le tue specifiche esatte e ottieni un preventivo scaricabile.

 Ulteriori informazioni Server privato virtuale da IBM Cloud

L'hosting su server dedicato non è esattamente quello che stai cercando? Esplora le opzioni di server privato virtuale (VPS, virtual private server).

 Ulteriori informazioni
Note a piè di pagina

120 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.