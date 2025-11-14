Alcuni Paesi non sono abilitati per le transazioni online tramite ibm.com/it-it e richiedono di contattare un venditore tramite il pulsante di aiuto disponibile sulla pagina di ogni prodotto per ricevere assistenza. Inoltre, alcuni Paesi possono beneficiare di sconti esclusivi: verifica se la tua regione è idonea per queste offerte speciali.