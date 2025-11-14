Informazioni sull'idoneità all'acquisto e allo sconto

Verifica la tua idoneità - Gli acquisti su IBM.com possono variare in base alla posizione geografica

Illustrazione minimalista di una borsa della spesa su un vivace sfondo blu sfumato.

Paesi abilitati

Alcuni Paesi non sono abilitati per le transazioni online tramite ibm.com/it-it e richiedono di contattare un venditore tramite il pulsante di aiuto disponibile sulla pagina di ogni prodotto per ricevere assistenza. Inoltre, alcuni Paesi possono beneficiare di sconti esclusivi: verifica se la tua regione è idonea per queste offerte speciali.

 
Afghanistan
Albania
Algeria
Samoa americane
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Bahamas
Bahrain
Barbados
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia-Erzegovina
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Capo Verde
Isole Cayman
A centrale
Ciad
Cile
Cina
Colombia
Congo
Repubblica Democratica del Congo
Costa Rica
Costa d'Avorio
Curaçao
Gibuti
Dominica
Ecuador
El Salvador
Eswatini
Etiopia
Isole Faroe
Figi
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Groenlandia
Grenada
Guadalupa
Guernsey
Guinea
Guyana
Islanda
India
Indonesia
Iraq
Isola di Man
Giamaica
Jersey
Giordania
Kazakistan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kirghizistan
Repubblica Popolare Democratica del Laos
Libano
Lesotho
Libia
Liechtenstein
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nepal
Nuova Caledonia
Niger
Nigeria
Niue
Palestina
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Puerto Rico
Qatar
La Riunione
Federazione Russa
Ruanda
Sud Sudan
Saint Lucia
Samoa
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Slovacchia
Slovenia
Isole Salomone
Somalia
Saint Barth
Saint Kitts
Sudan
Suriname
Tagikistan
Tanzania
Timor Est
Togo
Tonga
Trinidad
Tunisia
Uganda
Ucraina
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Australia
Austria
Azerbaigian
Bangladesh
Belgio
Brasile
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canada
Croazia
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Egitto
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Hong Kong
Ungheria
India
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea del Sud (Repubblica di Corea)
Lettonia
Liberia
Lituania
Lussemburgo
Malesia
Messico
Marocco
Paesi bassi
Nuova Zelanda
Norvegia
Oman
Pakistan
Filippine
Polonia
Portogallo
Romania
Arabia Saudita
Singapore
Sudafrica
Spagna
Sri Lanka
Svezia
Svizzera
Taiwan
Thailandia
Turchia
Emirati Arabi Uniti
Regno Unito
Stati Uniti
Vietnam

Fasi successive

Scopri la nostra gamma di prodotti di qualità pensati per soddisfare tutte le tue esigenze

 Vedi i prodotti IBM Vedi offerte e sconti
Continua a esplorare Servizi di e-commerce