Risparmia il 30% sui primi tre mesi del tuo piano di abbonamento mensile, per editor e contributore, più un pacchetto visualizzatore gratuito, oppure ottieni uno sconto del 25% sul primo anno di abbonamento annuale, per ogni licenza e componente aggiuntivo. L'offerta scade il 30 settembre 2024.

Offerta speciale

Ottieni uno sconto del 10% sul tuo abbonamento annuale a SPSS Statistics

Risparmia il 10% optando per un abbonamento online di 12 mesi con rinnovo automatico. Alla fine del primo anno, l'abbonamento si rinnoverà al prezzo in vigore in quel momento. Sia che tu scelga l'abbonamento di base sia tu opti per tutti i componenti aggiuntivi per ottenere funzionalità statistiche più avanzate, beneficerai comunque del prezzo scontato. L'offerta scade il 30 aprile 2025.