Ammettiamolo: il mondo del commercio è complicato. Disporre di potenti esperienze di e-commerce e commercio multicanale è attualmente un fattore di crescita critico per qualsiasi azienda. IBM iX offre ai clienti la suite completa di consulenza per mettere a disposizione le proprie competenze nell'ambito e delle collaborazioni di ecosistema leader nel settore, che spaziano da strategie a progettazione, passando per implementazione, integrazione e operazioni. Aiutiamo a sfruttare la potenza di dati e AI, competenze approfondite nel settore e l'acceleratore innovativo IBM iX Experience Orchestrator—il nostro framework open source comprovato di componenti e connettori—per raggiungere obiettivi di business leader sul mercato. Il risultato consiste in esperienze del cliente guidate dagli insight e incentrate sugli obiettivi, che aumentano la fidelizzazione ed espandono portata e rilevanza del business in modo redditizio.