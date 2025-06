AI per il servizio clienti

Lancia gli agenti AI per migliorare l'efficienza dei call center e ridurre i costi. Questi agenti aiutano i team di servizio clienti a raggiungere gli obiettivi di costo per chiamata, tempi di gestione delle chiamate, risoluzione alla prima chiamata, net promoter score (NPS) e soddisfazione dei clienti (CSAT). I professionisti non tecnici possono personalizzare gli agenti AI per adattarli alle politiche, integrarli alle applicazioni esistenti ed effettuare ricerche nelle knowledge base, senza bisogno di scrivere codice.