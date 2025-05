I clienti di oggi si attendono un servizio rapido e senza interruzioni. Nel frattempo, i dipendenti sono impantanati in attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, che distolgono la loro attenzione da casi più complessi. Gli agenti AI intelligenti, digitali e vocali, di IBM forniscono assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per soddisfare le esigenze del tuo team e dei clienti. Sono in grado di gestire autonomamente le richieste di servizio per ottenere risultati rapidi. Implementati nel tuo call center, gli agenti AI possono aumentare l'efficienza e offrire preziosi insight sul contact center.