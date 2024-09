Adams e il suo team hanno già osservato miglioramenti significativi derivanti dall'implementazione di watsonx Orchestrate. Non solo hanno ridotto del 10% il numero di errori che si verificano nei processi di gestione dei progetti, ma hanno anche ridotto del 25% il tempo necessario per l'acquisizione di nuovi clienti. "Orchestrate ci ha offerto anche diversi vantaggi in termini qualitativi. I nostri dipendenti sono più soddisfatti del loro lavoro perché non sono più frenati da attività ripetitive. Abbiamo anche riscontrato un miglioramento nella soddisfazione dei clienti perché siamo in grado di rispondere alle loro richieste in modo più rapido ed efficiente", spiega Adams.

Guardando al futuro, gli obiettivi del team per l'implementazione di watsonx Orchestrate sono ridurre del 50% il tempo necessario per l'onboarding di nuovi clienti, ridurre del 20% il numero di errori nel processo di gestione dei progetti, aumentare la soddisfazione dei clienti del 10% e ridurre il turnover dei dipendenti del 5%. "Riteniamo che questi obiettivi siano raggiungibili e ci impegniamo a lavorare con Orchestrate per raggiungerli", aggiunge Adams.