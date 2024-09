Camping World, il rivenditore numero uno di camper a livello globale, comprende che fornire un servizio clienti eccezionale è fondamentale per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. L'azienda fa molto affidamento sui suoi centri di contatto per fornire un servizio clienti all'avanguardia ma, in seguito alla pandemia di COVID-19, un aumento dei clienti ha fatto emergere alcuni problemi nella sua infrastruttura. Con l'aumento del volume e del traffico, le lacune nella gestione degli agenti e nei tempi di risposta sono diventate più evidenti.

“Siamo un'azienda unica nel suo genere, che serve tre segmenti di clienti ben distinti che amano lo stile di vita in camper (la cosiddetta vita on the road). C'è il lato della vendita al dettaglio, i servizi finanziari come l'assicurazione o i beni e il lato dei rivenditori,” spiega Saurabh Shah, Chief Digital Officer (CDO) e Chief Information Officer (CIO) di Camping World. “Disponiamo di un call center di discrete dimensioni, ma non riesco ad avere un solo agente che soddisfi le esigenze di ciascuna delle tre diverse unità di business, creando notevoli complessità nella gestione del personale”.

Shah spiega inoltre che prelevare agenti da un'area dell'attività e collocarli in un'altra richiede formazione, e Camping World non ha avuto il tempo di condurre tale formazione prima che arrivasse l'ondata stagionale, soprattutto durante la carenza di manodopera dovuta alla pandemia. Non avere un call center attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, era un problema di vecchia data anche in bassa stagione. Quando i clienti non riuscivano a raggiungere un agente umano, le loro domande e richieste passavano inosservate, venivano rimandate al giorno successivo quando un rappresentante poteva rispondere o venivano accidentalmente abbandonate del tutto. In questo modo, il team di vendita di Camping World è rimasto senza alcuna visibilità sul numero di contatti accumulati durante gli orari non lavorativi.

“I nostri tempi di risposta erano preoccupanti. I clienti aspettavano molto tempo, e questo fatto era legato a un paio di aspetti,” afferma Brenda Wintrow, Senior Vice President (SVP) di Sales and Customer Experience presso Camping World. "Ovviamente si trattava di volume, ma il fatto di non avere una chiara visibilità sulle prestazioni e sui tempi di risposta, oltre che sul numero di chat che potevano massimizzare, era un problema.”

Poiché i suoi clienti non erano in grado di contattare un operatore umano in tempo reale durante le ore di chiusura del call center, il rivenditore è stato costretto a ripensare alla sua infrastruttura, alla sua mancanza di visibilità e alle sue lacune nelle funzionalità. Con le interazioni con i clienti come punto centrale, Camping World ha cercato IBM® Consulting per modernizzare i suoi centri di contatto e investire in una nuova infrastruttura per migliorare i processi e l'automazione del workflow.