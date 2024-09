La preoccupazione specifica era quella di gestire l'ondata di richieste di lavoro di routine e ripetitive che impegnavano il personale. Dove vi trovate? Posso parlare con un consulente? Mi serve un appuntamento? Quali sono i criteri di idoneità per questo programma? Potete aiutarmi a trovare un lavoro e a registrarmi per un evento? Tali informazioni erano presenti sul sito web, ma spesso le persone preferiscono un'esperienza interattiva alla ricerca. La sfida, quindi, era fornire le informazioni in modo interattivo preservando le risorse del personale.

ACCES ha immaginato un agente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, o assistente conversazionale, come primo punto di contatto per le richieste digitali. Così, nel 2019, ACCES ha presentato una proposta ad Accenture per una seconda sovvenzione per un progetto di sviluppo tecnologico che è stata approvata con successo. Con questo progetto, ACCES ha pubblicato un bando di gara per la ricerca di un fornitore che sviluppasse un assistente virtuale in grado di coinvolgere i visitatori direttamente dal sito web. Dovrebbe rispondere alle domande frequenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per evitare le domande di routine; consentire agli utenti di registrarsi agli eventi; generare contatti per persone in cerca di lavoro che il personale possa perseguire; e risparmiare centinaia di ore al personale che svolge tali compiti.

Dopo una valutazione dei fornitori, il team ACCES ha scelto IBM Business Partner Newcomp Analytics, un esperto di data science, apprendimento automatico e IA. Cosa ha dato a Newcomp il vantaggio? "Le soluzioni IBM per l'intelligenza artificiale ci sono piaciute molto e Newcomp si è distinta per la sua esperienza nell'implementazione di questi strumenti per altri clienti", spiega Dhiman. Newcomp ha anche colpito il team ACCES per la sua comprensione del progetto, la sua esperienza negli acceleratori di implementazione comprovati e la sua capacità di istruire il personale ACCES sull'IA per supportare le iniziative future.