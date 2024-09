IBM Consulting™ e NatWest hanno creato insieme una piattaforma basata sul cloud e alimentata dall'AI che consente ai dipendenti del call center di fornire assistenza in tempo reale ai potenziali clienti.

La piattaforma, realizzata con la tecnologia IBM watsonx Assistant IBM Cloud®, si chiama “Marge" e costituisce una nuova e preziosa risorsa per la trasformazione digitale di Natsonx.

Il nome Marge indica una vera e propria personificazione della piattaforma, in veste di appartenente al team NatWest e con una propria personalità in grado di evolversi. Marge è stata creata direttamente sul cloud, è incorporata nelle strutture dati esistenti di NatWest e ha accesso ai nuovi dati di minuto in minuto mediante aggiornamenti dei contenuti e interazioni con i clienti. Per i dipendenti del call center del settore ipotecario di NatWest, rappresenta il singolo punto di accesso comune per il supporto digitale per i mutui della loro cognitive enterprise.