Cosa sono IaaS, PaaS e SaaS?

SaaS, Paas, IaaS non si escludono a vicenda: la maggior parte delle organizzazioni ne utilizza più di uno e molte organizzazioni più grandi oggi li utilizzano tutti e tre, spesso con l'IT tradizionale.

Ovviamente, la soluzione as-a-service scelta da un cliente dipende innanzitutto dalla funzionalità richiesta dal cliente e dall'esperienza che ha sul personale. Ad esempio, un'organizzazione che non dispone di competenze IT interne per la configurazione e la gestione di server remoti non è adatta all'IaaS. Un'organizzazione senza un team di sviluppo non ha bisogno del PaaS.

Ma in alcuni casi, uno qualsiasi dei tre modelli "as-a-service" offrirà una soluzione praticabile. In questi casi, le organizzazioni solitamente confrontano le alternative in base alla semplicità di gestione che offrono rispetto al controllo a cui rinunciano.

Supponiamo, ad esempio, che una grande organizzazione voglia fornire un'applicazione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) al proprio team di vendita. Le opzioni che ha sono: