NoSQL offre altre opzioni per organizzare i dati in molti modi. Offrendo diverse strutture di dati, NoSQL può essere applicato alla data analytics, alla gestione dei big data, ai social network e allo sviluppo di app mobili.

Un database NoSQL gestisce le informazioni utilizzando uno di questi modelli di dati primari:

Memorizzazione di valori chiave

Questa è generalmente considerata la forma più semplice di database NoSQL. Questo modello di dati senza schema è organizzato in un dizionario di coppie chiave/valore, in cui ogni elemento è dotato di una chiave e un valore. La chiave potrebbe essere qualcosa di simile a un SQL Database, come l'ID di un carrello, mentre il valore è un array di dati, come ogni singolo articolo del carrello dell'utente. Viene comunemente utilizzato per il caching e l'archiviazione delle informazioni sulla sessione utente, ad esempio i carrelli. Tuttavia, non è l'ideale quando è necessario estrarre più record contemporaneamente. Redis e Memcached sono esempi di database chiave/valore open-source.

Memorizzazione di documenti

Come suggerisce il nome, i database di documenti archiviano i dati come documenti. Possono essere utili nella gestione dei dati semistrutturati, e i dati vengono generalmente archiviati nei formati JSON, XML o BSON. Ciò mantiene insieme i dati quando vengono utilizzati nelle applicazioni, riducendo la quantità di traduzioni necessarie per utilizzarli. Gli sviluppatori ottengono inoltre maggiore flessibilità perché non è necessario che gli schemi di dati corrispondano tra i documenti (ad es. name vs. first_name). Tuttavia, questo può essere problematico per transazioni complesse, e portare alla corruzione dei dati. I casi d'uso più diffusi dei database di documenti includono i sistemi di gestione dei contenuti e i profili utente. Un esempio di database orientato ai documenti è MongoDB, il componente database dello stack MEAN.

Database wide-column

Questi database memorizzano le informazioni in colonne, consentendo agli utenti di accedere solo alle colonne specifiche di cui hanno bisogno senza allocare ulteriore memoria su dati irrilevanti. Questo database cerca di risolvere le carenze delle memorie di valori chiave e di documenti ma, dal momento che può essere un sistema più complesso da gestire, se ne sconsiglia l'uso da parte dei team e per i progetti più recenti. Apache HBase e Apache Cassandra sono esempi di database open source wide-column.Apache HBase è costruito sulla base di Hadoop Distributed Files System, che offre un modo per memorizzare set di dati sparsi, comunemente utilizzati in molte applicazioni di big data.Apache Cassandra, invece, è stato progettato per gestire grandi quantità di dati su più server e clustering che si estendono su più data center. È stato utilizzato per una varietà di casi d'uso, come siti web di social network e data analytics in tempo reale.

Database a grafo

Questo tipo di database ospita tipicamente i dati di un grafo di conoscenza. Gli elementi dei dati vengono memorizzati come nodi, archi e proprietà. Qualsiasi oggetto, luogo o persona può essere un nodo. Un arco definisce la relazione tra i nodi. Ad esempio, un nodo potrebbe essere un cliente, come IBM, e un'agenzia come Ogilvy. Un arco potrebbe consistere nel classificare la relazione come una relazione di clientela tra IBM e Ogilvy.

I database a grafo vengono utilizzati per archiviare e gestire una rete di connessioni tra elementi all'interno del grafo. Neo4j (link esterno a IBM), un servizio di database a grafo basato su Java con una community edition open source in cui gli utenti possono acquistare licenze per il backup online e le estensioni per l'high availability, oppure una versione preconfezionata con licenza con backup ed estensioni incluse.

Database in-memory

Con questo tipo di database, come IBM solidDB, i dati risiedono nella memoria principale anziché su disco, rendendo l'accesso ai dati più veloce rispetto ai database convenzionali basati su disco.

Esempi di database NoSQL

Molte aziende sono entrate nel landscape NoSQL. Oltre a quelli già citati, alcuni database NoSQL popolari sono:

Apache CouchDB, un database open source basato su documenti JSON che utilizza JavaScript come linguaggio di query.

Elasticsearch, un database basato su documenti che include un motore di ricerca full-text.

Couchbase, un database di documenti e chiave/valore che consente agli sviluppatori di creare applicazioni reattive e flessibili per cloud, mobile ed edge computing.

