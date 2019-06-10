Le licenze software sono a dir poco complesse. Non si tratta solo dei diritti di proprietà intellettuale (per questo, suggerisco di consultare "An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property" di Besen & Raskind e Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law di Rosen), ma in particolare del perché dovresti preoccuparti di una licenza e delle tendenze nel panorama dei database open source con implicazioni per il tuo business.

Siete pronti?

Per prima cosa, parliamo di licenze

Tutte le licenze software contengono regole e regolamenti da rispettare sull'utilizzo della tecnologia. Ciò significa che le licenze del software che adotti possono avere un impatto tangibile sul tuo business. Ignorare o violare queste regole può esporti a rischi legali, perdite finanziarie e, di fatto, rovinare la reputazione della tua azienda. Che si acquisti un software o si adottino tecnologie open source, la licenza limiterà in qualche modo l'utilizzo del codice. Devi quindi essere consapevole di questi vincoli mentre sviluppi il tuo prodotto, al fine di mitigare il rischio legale nel lungo periodo.

Successivamente, tieni presente che le licenze non sono fisse. Di fatto, in questo momento, molte aziende che supportano progetti di database open source stanno modificando le licenze dei loro database per renderle più restrittive. A seconda del tuo caso d'uso, ciò potrebbe significare che, se hai utilizzato un database gratuitamente, ora potresti essere esposto ad azioni legali. Non c'è motivo per spaventarsi, tuttavia bisogna rimanere vigili. Via via che si verificano questi cambiamenti, è importante reagire in modo adeguato. In alcuni casi, una modifica della licenza può richiedere la riprogettazione di un servizio, l'adozione di un database diverso o la sottoscrizione di un accordo commerciale con il fornitore.

Esploriamo un po' di più questo spazio problematico

Chi frequenta Hacker News o TechCrunch non sarà estraneo alla conversazione sui software di database open source e commerciali. In breve, negli ultimi tre anni è scoppiato un dibattito a causa di una confluenza di fattori, come la crescita dei principali fornitori di cloud pubblico e il successo sul mercato, o la sua mancanza, dei fornitori di database orientati all'open source.

Detto questo, il rapporto tra il software libero e il software proprietario non è binario, bensì si tratta di uno spettro:

Nota: la distanza illustrata non è scientifica, la relatività è più importante.

Guardando lo spettro in alto, all'estrema sinistra, ci sono licenze commerciali o proprietarie per software di database come Oracle, IBM Db2 e Microsoft SQL Server. Si tratta di tecnologie potenti e ricche di caratteristiche che alimentano i workload in ogni settore verticale. Quando acquisti questo software da un fornitore o come servizio cloud, paghi di più per avere accesso a quanto segue:

Supporto a livello di codice

Un solido ecosistema di strumenti

Servizi professionali e consulenti

Visibilità e influenza nella roadmap di quel database

Sulla destra, c'è il software di pubblico dominio. Questo software non è soggetto a copyright, il che significa che può essere modificato, distribuito o venduto senza restrizioni. I progetti all'estrema destra dello spettro sono spesso regolati dagli standard di una terza parte imparziale, come la Apache Software Foundation o The Linux Foundation.

L'Open Source Initiative (OSI) mantiene un elenco generalmente accettato di cosa è e cosa non è una licenza open source. In generale, il software open source è caratterizzato dalla possibilità di "forkare il codice". Questo significa che, se la direzione del progetto (software) è in contrasto con ciò di cui necessiti o che desideri, puoi modificare il codice come meglio credi.

L'uso di una tecnologia open source è particolarmente interessante grazie all'azzeramento dei costi di licenza, alla maggiore trasparenza dello sviluppo e all'innovazione che deriva da una diversità di stakeholder, manutentori e aree problematiche. Rispetto al software commerciale, con il software open source si rinuncia all'influenza sulla roadmap, alle garanzie relative alle correzioni dei bug, alle patch di sicurezza e ai contratti, non c'è alcun blocco da fornitore e la flessibilità aziendale è migliorata. (Come puoi vedere, si tratta di un compromesso che tu e il tuo team dovete valutare attentamente.)

Seguendo il percorso illustrato nel grafico qui sopra da sinistra a destra, ci sono diversi livelli di permissività delle licenze, come Apache 2.0, MPL e GPL 3.0.

Esempi di database mappati alle licenze

Un po' di storia per il contesto

Alla fine degli anni 2000, la maggior parte dei nascenti fornitori di database stava entrando nel mercato come "open source", al fine di ottenere un facile accesso all'adozione e alla condivisione mentale degli sviluppatori. Potresti conoscere aziende in questo campo, come Mongo Inc., Redis Labs ed Elastic. Queste aziende hanno sviluppato progetti comunitari come MongoDB, Redis ed Elasticsearch, ma hanno cercato di monetizzare tale investimento con versioni Enterprise License, implementazioni cloud gestite o servizi professionali.

Tuttavia, il cambio di paradigma del cloud computing ha reso questo modello di business precario, perché i vendor più importanti possono facilmente fornire queste tecnologie come servizio gestito nativo e di alto livello della piattaforma. Queste offerte vengono fornite con integrazioni convincenti per la sicurezza, la conformità, il monitoraggio e la registrazione sui rispettivi cloud, senza fornire un compenso garantito ai creatori del software.

Negli ultimi anni le aziende hanno rivalutato il loro percorso verso il mercato. Ora li vediamo adottare modelli di licenza che proteggono i loro investimenti di sviluppo. Ad esempio, MongoDB, Redis Labs e Confluent, con diversi gradi di gravità, hanno tutti modificato le licenze di porzioni di codice per impedire ad altre società di eseguirle come servizio senza ottenere un compenso.

"Quindi, Josh, qual è il tuo consiglio?" Ottima domanda.

Ci sono buone ragioni per usare sia database commerciali che open source. La cosa importante è che tu sappia in cosa ti stai cacciando, tu e la tua azienda. Studia bene la licenza prima di creare un'applicazione, per assicurarti che il tuo progetto sia conforme; se invece stai cercando una licenza per un progetto open source, consulta la pagina web "Choose a License" di Github.

Quindi, una considerazione importante è quella delle licenze, perché nessuno vuole finire in tribunale. L'altro riguarda le famiglie di modelli di dati, ma per un motivo diverso. Quando si crea un'applicazione, conoscere i tipi di modello di dati consente di scegliere lo strumento giusto per il lavoro da svolgere.