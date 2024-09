Che cos'è PostgreSQL?

Dopo oltre vent'anni, PostgreSQL continua a essere uno dei database relazionali più noti e supportati sul mercato. Pertanto, offre una diversi vantaggi agli sviluppatori che desiderano creare ambienti di elaborazione altamente scalabili nelle loro infrastrutture on-premise e basate sul cloud.

Prestazioni e scalabilità

Nei sistemi di database più grandi in cui l'autenticazione dei dati e le velocità di lettura/scrittura sono essenziali, PostgreSQL è difficile da battere. Il database supporta una varietà di ottimizzazioni delle prestazioni tipicamente presenti solo nella tecnologia di database proprietaria, come il supporto geospaziale e la concorrenza senza restrizioni. Ciò rende PostgreSQL estremamente efficiente quando si eseguono analisi dei dati approfondite ed estese su più tipi di dati.

Supporto della contemporaneità

Quando più utenti accedono contemporaneamente ai dati, i tradizionali sistemi di database in genere bloccano l'accesso ai record per evitare conflitti di lettura/scrittura. PostgreSQL gestisce in modo efficiente la valuta tramite l'uso di MVCC (Multiversion Concurrency Control). Ciò significa che le letture non bloccano le scritture e le scritture non bloccano le letture.

Supporto linguistico approfondito

PostgreSQL è uno dei database più flessibili per gli sviluppatori grazie alla sua compatibilità e al supporto di più linguaggi di programmazione. I linguaggi di codifica più diffusi come Python, JavaScript, C/C++, Ruby e altri offrono un supporto maturo per PostgreSQL e consentono agli sviluppatori di eseguire attività di database in qualsiasi linguaggio in cui sono esperti senza generare conflitti di sistema.

Continuità delle operazioni aziendali

Le aziende devono mantenere un'operatività continua in caso di perdita di dati. Richiedono una soluzione sostenibile per garantire che i database di produzione siano sempre disponibili sia per i clienti che per gli sviluppatori. PostgreSQL può essere configurato per garantire l'alta disponibilità dei servizi tramite metodi di replica asincrona o sincrona su più server.

100% open source

L'implementazione della tecnologia di gestione di database open source offre vantaggi unici alle aziende, tra cui costi migliori, maggiore flessibilità e innovazione non sempre disponibili con soluzioni di database proprietarie. Sviluppato da un gruppo diversificato di collaboratori, PostgreSQL si basa su una solida base di conoscenze, competenze e valori open source, rendendolo il database più avanzato del mondo.