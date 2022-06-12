Database SQL e NoSQL: qual è la differenza?

Sebbene SQL sia apprezzato per garantire la validità dei dati, NoSQL è utile quando è più importante che la disponibilità dei big data sia rapida. È una buona scelta anche quando un'azienda deve scalare a causa del cambiamento dei requisiti. NoSQL è facile da usare, flessibile e offre prestazioni elevate.

Inoltre, è l'ideale quando ci sono grandi quantità di set di dati, quando si evolvono continuamente o quando si lavora con modelli di dati flessibili o esigenze che non rientrano in un modello relazionale. Quando si lavora con grandi quantità di dati non strutturati, i database di documenti (ad esempio CouchDB, MongoDB e Amazon DocumentDB) sono una buona soluzione. Per un accesso rapido a un archivio chiave-valore senza forti garanzie di integrità, Redis può essere la scelta migliore. Quando invece è necessaria una ricerca complessa o flessibile su una grande quantità di dati, è consigliabile utilizzare Elastic Search.

La scalabilità è un vantaggio notevole dei database NoSQL. A differenza di SQL, i requisiti di sharding e di alta disponibilità incorporati consentono una scalabilità orizzontale. Inoltre, i database NoSQL come Cassandra, sviluppati da Facebook, gestiscono enormi quantità di dati distribuiti su molti server, poiché non hanno singoli punti di errore e forniscono la massima disponibilità.

Altre grandi aziende che utilizzano sistemi NoSQL perché dipendono da grandi volumi di dati non adatti a un database relazionale includono Amazon, Google e Netflix. In generale, più grande è il set di dati, più è probabile che NoSQL sia la scelta migliore.