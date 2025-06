Quando più utenti accedono contemporaneamente ai dati, i tradizionali sistemi di database in genere bloccano l'accesso ai record per evitare conflitti di lettura/scrittura. PostgreSQL gestisce in modo efficiente la valuta tramite l'uso di MVCC (Multiversion Concurrency Control). Ciò significa che le letture non bloccano le scritture e le scritture non bloccano le letture.