Ascolta l’analisi degli esperti sulle ultime notizie, tendenze e innovazioni dell’AI e sul loro impatto sul mondo degli affari
Ti diamo il benvenuto nel podcast Mixture of Experts, la tua analisi settimanale delle notizie del settore dell'AI. Il conduttore Tim Hwang si confronta con un panel di ingegneri, ricercatori, product leader e altri esperti di livello mondiale, che aiutano a distinguere le notizie importanti sull’AI dal rumore mediatico.
Dalla ricerca innovativa alle applicazioni pratiche, ogni episodio offre un equilibrio tra analisi esperta e opinioni sul futuro del settore. Esplora come l’AI sta trasformando l’azienda, oltre ad aumentare l’efficienza e aprire nuove opportunità di crescita. Che tu sia un professionista esperto desideroso di restare al passo con le novità o un appassionato curioso del futuro della tecnologia, Mixture of Experts offre sia approfondimenti che informazioni pratiche.
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AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.
Episodio 96: Cos'è la modernizzazione dei mainframe: COBOL e AI
Claude Opus 4.6di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI sono stati rilasciati a distanza di un’ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
Episodio bonus: Anthropic e OpenAI a confronto: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex
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L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.
L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!
Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
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