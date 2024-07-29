Ti diamo il benvenuto nel podcast Mixture of Experts, la tua analisi settimanale delle notizie del settore dell'AI. Il conduttore Tim Hwang si confronta con un panel di ingegneri, ricercatori, product leader e altri esperti di livello mondiale, che aiutano a distinguere le notizie importanti sull’AI dal rumore mediatico.

Dalla ricerca innovativa alle applicazioni pratiche, ogni episodio offre un equilibrio tra analisi esperta e opinioni sul futuro del settore. Esplora come l’AI sta trasformando l’azienda, oltre ad aumentare l’efficienza e aprire nuove opportunità di crescita. Che tu sia un professionista esperto desideroso di restare al passo con le novità o un appassionato curioso del futuro della tecnologia, Mixture of Experts offre sia approfondimenti che informazioni pratiche.

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