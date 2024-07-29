Mixture of Experts

Ascolta l’analisi degli esperti sulle ultime notizie, tendenze e innovazioni dell’AI e sul loro impatto sul mondo degli affari

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Informazioni su Mixture of Experts

Ti diamo il benvenuto nel podcast Mixture of Experts, la tua analisi settimanale delle notizie del settore dell'AI. Il conduttore Tim Hwang si confronta con un panel di ingegneri, ricercatori, product leader e altri esperti di livello mondiale, che aiutano a distinguere le notizie importanti sull’AI dal rumore mediatico.

Dalla ricerca innovativa alle applicazioni pratiche, ogni episodio offre un equilibrio tra analisi esperta e opinioni sul futuro del settore. Esplora come l’AI sta trasformando l’azienda, oltre ad aumentare l’efficienza e aprire nuove opportunità di crescita. Che tu sia un professionista esperto desideroso di restare al passo con le novità o un appassionato curioso del futuro della tecnologia, Mixture of Experts offre sia approfondimenti che informazioni pratiche.

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Cos'è la modernizzazione dei mainframe: COBOL e AI

AI builder e strumenti a confronto, modernizzazione del mainframe con COBOL, barriere globali all'adozione dell'AI e sicurezza degli agenti AI tramite agent ops.

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Hub AI da 200 miliardi di dollari in India e Claude sviluppa un compilatore C

L'accordo da 200 miliardi di dollari di Google per l'infrastruttura AI in India, Claude sviluppa un compilatore C in 2 settimane, vulnerabilità di sicurezza negli agenti AI e il problema del ROI nelle aziende.
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L’uso di Copilot rivela i modelli di adozione dell’AI

Il rapporto sull’uso di Copilot di Microsoft rivela sorprendenti tendenze nell’adozione dell’AI, oltre a prompt di Ralph Wiggum, il summit sull’AI in India e la campagna pubblicitaria dell’AI al Super Bowl.
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Anthropic e OpenAI a confronto: Claude Opus 4.6 e GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 di Anthropic e GPT-5.3-Codex di OpenAI è sceso nel giro di un'ora. Analizziamo la battaglia dell'AI aziendale e cosa significa per gli sviluppatori.

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Lancio di Codex e caos di OpenClaw/Moltbook: questa settimana negli agenti AI

L’app Codex di OpenAI debutta per gestire gli agenti di codifica, mentre Moltbook (il social network “solo per agenti”) mette in luce i rischi per la sicurezza. Sintonizzati per l'episodio di Mixture of Experts di questa settimana!
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OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): gli agenti open source diventano mainstream

Moltbot (ex Clawdbot) avvia la rivoluzione degli agenti open-source, documento di Dario Amodei sull’adolescenza dell’AI, IBM presenta Grammy IQ e Microsoft svela il chip Maia 200.
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La nuova corsa all'AI: innovazione enterprise nel 2026

OpenAI introduce la pubblicità in ChatGPT, Claude Code vive un momento di svolta e il report Enterprise 2030 di IBV rivela il futuro dell’innovazione nell’AI. Ascolta l'episodio Mixture of Experts di oggi!

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Analisi di Claude Cowork e Apple sceglie Gemini

Claude Cowork porta gli agenti AI sul tuo desktop, Apple passa a Google Gemini per Siri e Linus Torvalds adotta il vibe coding. Tutto questo e molto altro nell'episodio Mixture of Experts di questa settimana!
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Punti salienti di CES 2026 AI: NVIDIA Rubin e gadget fantastici

Rubin di NVIDIA promette un aumento delle prestazioni pari a cinque volte, Meta acquisisce Manus AI per 2 miliardi di USD e l’architettura MHC di DeepSeek ridefinisce l’efficienza dell’addestramento dei modelli.
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Analizziamo l'anno dell'AI: i trend per il 2026

I nostri esperti esaminano le innovazioni dell'AI del 2025 e prevedono le tendenze per il 2026. Scarsità di hardware AI, i successi dell’open source, i super agenti e l’evoluzione multimodale.

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Scopri la nostra serie di podcast sull'AI, con episodi su agenti AI, modelli di machine learning, chatbot e molto altro. Con un solo clic puoi esplorare i nostri episodi mensili, pensati per aiutarti a trovare facilmente approfondimenti su LLM, SLM, governance dell’AI e AI generativa.

 

3 gennaio | Episodio 36 OpenAI o3, DeepSeek-V3 e la scommessa e la scommessa sull’AI di Brundage e Marcus Guarda l'episodio 36 10 gennaio | Episodio 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, gli insuccessi di Apple Intelligence e le riflessioni di Sam Altman Guarda l'episodio 37 17 gennaio | Episodio 38 Voci sulla valutazione di Anthropic, Microsoft CoreAI, aggiornamenti di NotebookLM e agenti AI nel settore finanziario Guarda l'episodio 38 24 gennaio | Episodio 39 DeepSeek-R1, l'IPO di Mistral, la controversia su FrontierMath e il report di IDC sugli assistenti di codice Guarda l'episodio 39 31 gennaio | Episodio 40 DeepSeek: cosa è reale e cosa è hype, distillazione dei modelli e competizione open-source Guarda l'episodio 40 7 febbraio | Episodio 41 Ricerca avanzata di OpenAI, o3-mini, AI Action Summit e i Constitutional Classifiers di Anthropic Guarda l'episodio 41 14 febbraio | Episodio 42 Paris AI Summit, le tre osservazioni di Altman e l’Economic Index di Anthropic Guarda l'episodio 42 21 febbraio | Episodio 43 Deep Research, chip di inferenza OpenAI, VLM di piccole dimensioni e offerte di lavoro per gli agenti AI Guarda l'episodio 43 27 febbraio | Episodio 44 Claude 3.7 Sonnet, agenti BeeAI, Granite 3.2 e disallineamento emergente Guarda l'episodio 44 7 marzo | Episodio 45 Quantum Leap, Model Context Protocol, IPO di CoreWeave e un assistente vocale AI Guarda l'episodio 45 14 marzo | Episodio 46 Claude 3.7 Sonnet, agenti BeeAI, Granite 3.2 e disallineamento emergente Guarda l'episodio 46 21 marzo | Episodio 47 NVIDIA GTC, modelli di ragionamento di Baidu e generazione di immagini con Gemini AI Guarda l'episodio 47 28 marzo | Episodio 48 DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas e generazione di immagini con GPT-4o Guarda l'episodio 48
3 maggio | Episodio 1 Problemi di Rabbit AI, chatbot GPT-2, OpenAI e Financial Times Guarda l'episodio 1 10 maggio | Episodio 2 Lo stato dell’open source, InspectorRAGet e cosa succede con le reti Kolmogorov-Arnold Guarda l'episodio 2 17 maggio | Episodio 3 GPT-4o, AI e il nostro futuro multimodale Guarda l'episodio 3 24 maggio | Episodio 4 Scarlett Johansson, FMTI e Think 2024 Guarda l'episodio 4 31 maggio | Episodio 5 Panoramiche sull’AI di Google, Golde Gate Claude, il “computer balena” e le leggi di scaling Guarda l'episodio 5 7 giugno | Episodio 6 Sicurezza dell'AI, benchmarking RAG e AI responsabile alla conferenza ACM FAccT Guarda l'episodio 6 14 giugno | Episodio 7 Le reazioni di Apple alla WWDC24 e l'interpretabilità meccanicistica Guarda l'episodio 7 21 giugno | Episodio 8 I modelli Nemotron-4 340B di NVIDIA, Safe Superintelligence Inc. e gli agenti AI Guarda l'episodio 8 28 giugno | Episodio 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL e le ultime novità sull'AI slop Guarda l'episodio 9 3 luglio | Episodio 10 Hardware AI: addestramento, inferenza, dispositivi e ottimizzazione dei modelli Guarda l'episodio 10 12 luglio | Episodio 11 AI a Wimbledon, ChatGPT per la codifica e scalabilità con le AI personas Guarda l'episodio 11 19 luglio | Episodio 12 Rapporto Gen AI di Goldman Sachs, Claude 2.0 Engineer e cause RIAA Guarda l'episodio 12 26 luglio | Episodio 13 Llama 3.1 di Meta, Mistral Large 2 e grande interesse per i modelli di piccole dimensioni Guarda l'episodio 13 2 agosto | Episodio 14 SAM 2, friend.com e i progetti gen AI saranno abbandonati? Guarda l'episodio 14 9 agosto | Episodio 15 Output strutturati di OpenAI, "acquisizione" di character.ai e siamo in una bolla dell’AI? Guarda l'episodio 15 16 agosto | Episodio 16 Report Cost of a Data Breach 2024 e Project Strawberry di OpenAI Guarda l'episodio 16 23 agosto | Episodio 17 Agent Q, niente AI nell'arte e AMD acquisisce ZT Systems Guarda l'episodio 17 30 agosto | Episodio 18 Hype su Cursor, Perplexity introduce la pubblicità e l'AI agli US Open Guarda l'episodio 18 6 settembre | Episodio 19 NEO 1X Robot, chip OpenAI, The AI Scientist e il futuro del prompt engineering Guarda l'episodio 19 13 settembre | Episodio 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, agenti AI open source e idee di ricerca sugli LLM Guarda l'episodio 20 20 settembre | Episodio 21 Anteprima di OpenAI o1, Agentforce, nel fantasy football e machine unlearning Guarda l'episodio 21 27 settembre | Episodio 22 Llama 3.2, AI Snake Oil e gen AI per la sostenibilità Guarda l'episodio 22 4 ottobre | Episodio 23 NotebookLM, OpenAI DevDay e l'AI preverrà gli attacchi di phishing? Guarda l'episodio 23 11 ottobre | Episodio 24 AI nei Nobel, DGX B200 in arrivo e round di finanziamento da 40 milioni di USD per Unstructured Guarda l'episodio 24 18 ottobre | Episodio 25 18 ottobre | Episodio 25 Machines of Loving Grace, Entropix, AI ed elezioni e GSM8K Guarda l'episodio 25 25 ottobre | Episodio 26 IBM Granite 3.0, il modello AI Nemotron di NVIDIA e round di finanziamento di Perplexity Guarda l'episodio 26 1 novembre | Episodio 27 Il futuro degli agenti, consumo energetico dell’IA, uso dei computer da parte di Anthropic e watermarking AI di Google Guarda l'episodio 27 8 novembre | Episodio 28 SearchGPT, da Naptime a Big Sleep e aggiornamenti di GitHub Octoverse Guarda l'episodio 28 15 novembre | Episodio 29 Scalare l’AI, un futuro guidato dagli agenti e la corsa verso l’AGI Guarda l'episodio 29 22 novembre | Episodio 30 “Memoria quasi infinita”, Microsoft Ignite, FrontierMath e AlphaFold3 Guarda l'episodio 30 27 novembre | Episodio 31 L'AI nell'istruzione: sicurezza, alfabetizzazione e previsioni Guarda l'episodio 31 6 dicembre | Episodio 32 Dentro AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking e David Mayer Guarda l'episodio 32 13 dicembre | Episodio 33 12 Days of OpenAI, NeurIPS, Premio ARC e Llama 3.3 70B Guarda l'episodio 33 20 dicembre | Episodio 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, furto di modelli AI e il pre-addestramento è terminato? Guarda l'episodio 34 27 dicembre | Episodio 35 Uno sguardo al 2024: innovazioni nel campo dei modelli, degli agenti, dell'hardware e dei prodotti AI Guarda l'episodio 35

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