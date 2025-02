IBM StreamSets

Sblocca la potenza della real-time analytics Elaborando e analizzando i dati via via che vengono generati, si ottengono insight istantanei e azioni immediate. La soluzione inserisce dati ad alta velocità da diverse fonti (dispositivi IoT, interazioni con gli utenti, transazioni finanziarie e altro) e li trasforma in informazioni fruibili in pochi secondi. Questa funzionalità in tempo reale consente alle aziende di rilevare anomalie, prevedere tendenze e prendere decisioni basate sui dati in modo dinamico.