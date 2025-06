Gestire le aspettative sulle funzionalità dell'intelligenza artificiale (AI) senza affrontare la proliferazione e l'inaccessibilità dei dati è la sfida più immediata per i responsabili dei dati. I team di dati sono alle prese con problemi relativi ai dati in silos, all'elaborazione dei dati in tempo reale e alla qualità dei dati. Il debito tecnico, la proliferazione incontrollata degli strumenti e la carenza di competenze rendono ancora più complesse queste sfide.

L'integrazione di IBM watsonx.data offre un piano di controllo unificato che consente di lavorare in modo ottimale con le pipeline di dati di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) o estrazione, caricamento, trasformazione (ELT), le pipeline di streaming in tempo reale e i processi di data replication, eliminando la necessità di strumenti frammentati. Offre l'adattabilità necessaria per implementare ed eseguire la pipeline ovunque: in ambienti cloud, on-premise o ibridi. Grazie alla funzionalità di osservabilità continua dei dati, è possibile gestire lo stato di salute della pipeline di dati e garantire il rapido rilevamento dei problemi nonché la loro risoluzione.

Trasforma i dati non elaborati in dati pronti per l'AI e garantisci l'accesso a dati affidabili e uniformi in modo rapido e su larga scala.