Che cos'è IBM Cloud Pak for Data? Questa piattaforma cloud-native per gli insight, creata sulla piattaforma di orchestrazione container Red Hat® OpenShift®, integra gli strumenti necessari per raccogliere, organizzare e analizzare i dati all'interno di un'architettura Data Fabric. Orchestra dinamicamente e in modo intelligente i dati presso un intero scenario distribuito, ottenendo una rete di informazioni immediatamente disponibili per i consumatori di dati. IBM Cloud Pak for Data può essere implementato in loco, su IBM Cloud® o sul cloud di qualsiasi altro fornitore.

DataStage è disponibile come componente aggiuntivo a una licenza software IBM Cloud Pak for Data o come servizio mediante IBM Cloud Pak for Data as a Service.