Steve Gotlieb è Senior Manager for Data Engineering and Visualization di Autodesk, una multinazionale che fornisce prodotti software in diversi settori. Gestisce il team globale di data engineering e piattaforma in Nord America e a Singapore. Il suo team si concentra sulla creazione di componenti riutilizzabili che aiutano a creare una piattaforma dati robusta e affidabile a supporto di soluzioni basate sui dati.

Steve ha iniziato a promuovere la qualità dei dati come componente principale della piattaforma per supportare concetti di data mesh che promuovono un approccio bring-your-own-data e consentono un'integrazione e un utilizzo dei dati senza ostacoli in tutta l'organizzazione.

Una sfida significativa che il team di Steve e altri team di ingegneria dei dati di Autodesk hanno dovuto affrontare è che spesso erano gli ultimi a sapere quando c'erano problemi con i dati. Il team di Steve è stato costretto ad adottare un approccio reattivo alla risoluzione dei problemi, perché i dati erano mancanti, in ritardo, obsoleti o errati con valori nulli.

Nel momento in cui il team veniva a conoscenza di un problema di dati, poteva essere in corso da un mese o più, cosa che costava all'azienda tempo e risorse preziose.

"Prima avevamo un sistema di gestione della qualità dei dati (DQM) personalizzato, ma si trattava di una soluzione passiva e non estensibile", spiega Steve. "Il sistema DQM si basava sull'esecuzione di query per monitorare i conteggi delle esecuzioni, ma non rilevava in modo proattivo i problemi legati alla qualità dei dati. Le notifiche sui problemi relativi ai dati erano incoerenti e in ritardo, e spesso arrivavano tramite e-mail o messaggi Slack senza una proprietà chiara."