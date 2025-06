Cos'è Elasticsearch?

Inizialmente rilasciato nel 2010 da Elastic, Elasticsearch è stato progettato come soluzione Java distribuita per introdurre funzionalità di ricerca full-text in documenti JSON senza schemi su più tipi di database.

Elasticsearch offre funzionalità di ricerca estremamente scalabili, acquisendo tipi di dati non strutturati da varie fonti e memorizzandoli in formati specializzati per ricerche ottimizzate basate sul linguaggio. Presenta anche un design API RESTful che offre agli sviluppatori una flessibilità incredibile quando chiamano diversi formati di dati per la visualizzazione e l'analisi.