Che cos'è il CRM?

Il CRM supporta il processo di vendita e le iniziative di Enterprise Resource Planning (ERP). Il software CRM aiuta le aziende a misurare e ottenere il controllo della generazione di lead e delle pipeline di vendita.

Il software di gestione delle relazioni con i clienti aiuta le aziende a misurare e controllare le loro pipeline di vendita e la generazione di lead. Può essere utilizzato anche per la gestione dei lead, la previsione delle vendite e la gestione delle comunicazioni con potenziali clienti, così come per i team di vendita in viaggio che necessitano di dati rapidi ed efficienti. Ad esempio, all'interno di un ambiente di call center, un sistema CRM per le vendite può analizzare la frequenza, il volume e il risultato delle comunicazioni di follow-up con i nuovi lead. Ciò può aumentare la customer retention nel tempo e migliorare l'esperienza del cliente. I dati vengono quindi utilizzati per eseguire ricerche e analizzare la relazione complessiva con il cliente e migliorare i workflow.

Oggi le soluzioni CRM includono più tecnologie relative alle dimensioni di implementazione, al modello di business e ai settori verticali per migliorare l'esperienza del cliente. Le suite CRM possono anche offrire strumenti, come chat online e app per la condivisione di documenti. Oltre a supportare strumenti di e-commerce e marketing come Mailchimp, le applicazioni CRM consentono di gestire ordini, fatturato, social media e opportunità.