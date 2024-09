Cos'è il servizio clienti?

Insieme, il servizio clienti e l'assistenza al cliente aiutano a creare un'esperienza cliente positiva o l'impressione generale che una persona ha quando interagisce con la tua azienda. Entrambi sono vitali, ma esistono sottili differenze nel modo in cui sono implementati.

Un servizio clienti di elevata qualità è proattivo. Le esigenze dei clienti lungo tutto il percorso di acquisto vengono anticipate, facendo sentire i clienti supportati. Questo, a sua volta, aiuta a creare una connessione emotiva tra il cliente e l'azienda.

L'assistenza al cliente è reattiva. Qui, l'attenzione è rivolta ad aiutare i clienti a risolvere problemi o a rispondere a domande prima dell'acquisto, in modalità self-service o tramite il team di assistenza clienti.

Se un'azienda trascura il servizio clienti, le ripercussioni sull'esperienza dell'assistenza al cliente possono essere negative. Ad esempio, quando il chatbot di un sito web non è in grado di fornire informazioni chiave su un prodotto, è più probabile che i clienti si sentano frustrati e si rivolgano ad un agente dell'assistenza al cliente per farsi aiutare. Questo comporta un maggiore onere per il team di assistenza, che deve affrontare rapidamente il problema e ridurre eventuali effetti dell'esperienza negativa.

Per ottenere la migliore assistenza al cliente, il tuo team di assistenza al cliente deve rispondere alle esigenze dei clienti in modo rapido e interagendo con loro il meno possibile. Secondo McKinsey (link esterno a ibm.com), i dirigenti si sono concentrati per troppo tempo sul miglioramento di punti di contatto specifici, trascurando le esigenze dei clienti. McKinsey osserva che man mano che le aspettative del cliente si evolvono, le aziende devono tener conto dell'esperienza cliente dalla prima visita al sito web fino alla risoluzione dei problemi relativi ad un acquisto.

Secondo Forrester (link esterno a ibm.com), l'assistenza al cliente è il fattore trainante con maggior impatto per l'esperienza cliente complessiva nelle aziende B2B, surclassando fattori come prodotti e prezzi. Tuttavia, le aziende devono bilanciare il servizio clienti con i costi, come personale, formazione dell'assistenza al cliente e strutture. Ad esempio, Humana ha rilevato che dell'oltre 1 milione di chiamate ricevute ogni mese, la maggior parte dei centri medici ha scelto immediatamente di ignorare il sistema di risposta vocale interattiva (interactive voice response, IVR) anche se più del 60% di queste chiamate era correlato a domande di routine pre-servizio, con risposte ben definite. Passando ad un agente virtuale AI, Humana ha gestito le richieste con un costo pari a circa un terzo rispetto ai costi sostenuti con il sistema precedente.