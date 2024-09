Che cos'è un chatbot?

I chatbot possono rendere facile agli utenti trovare informazioni rispondendo istantaneamente a domande e richieste, attraverso input di testo, input audio o entrambi, senza la necessità di intervento umano o ricerca manuale.

La tecnologia chatbot è ormai diffusa e si trova ovunque, dagli altoparlanti intelligenti a casa alle istanze di SMS, WhatsApp e Facebook Messenger rivolte ai consumatori, alle applicazioni di messaggistica sul posto di lavoro, incluso Slack. L'ultima evoluzione dei chatbot basati su AI, spesso indicati come "assistenti virtuali intelligenti" o "agenti virtuali", non solo è in grado di comprendere conversazioni a ruota libera attraverso l'uso di sofisticati modelli linguistici, ma anche di automatizzare le attività pertinenti. Oltre ai noti assistenti virtuali intelligenti rivolti ai consumatori come Siri di Apple, Amazon Alexa, Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI, anche gli agenti virtuali sono sempre più utilizzati in un contesto aziendale per assistere clienti e dipendenti.

Per aumentare la potenza delle app già in uso, i chatbot ben progettati possono essere integrati nel software già in uso da un'organizzazione. Ad esempio, è possibile aggiungere un chatbot a Microsoft Teams per creare e personalizzare un hub produttivo in cui contenuti, strumenti e membri si riuniscono per chattare, incontrarsi e collaborare.

Per ottenere il massimo dai dati esistenti di un'organizzazione, i chatbot di livello aziendale possono essere integrati con sistemi fondamentali e orchestrare i workflow all'interno e all'esterno di un sistema CRM. I chatbot sono in grado di gestire azioni in tempo reale di routine come la modifica di una password attraverso un complesso workflow in più fasi che prevede più applicazioni. Inoltre, l'analisi conversazionale è in grado di analizzare ed estrarre insight dalle conversazioni in linguaggio naturale, generalmente tra i clienti che interagiscono con le aziende tramite chatbot e assistenti virtuali.

L'AI può anche essere uno strumento efficace per sviluppare strategie di marketing conversazionale. I chatbot basati su AI sono disponibili per offrire assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e possono scoprire insight sul coinvolgimento e sui modelli di acquisto dei tuoi clienti, per condurre conversazioni più coinvolgenti e offrire esperienze digitali più coerenti e personalizzate attraverso i tuoi canali web e di messaggistica.