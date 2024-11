Che cos'è la progettazione di chatbot?

In tutti i contesti, l'interfaccia utente del chatbot dovrebbe essere:

Facile da usare: un buon chatbot è un chatbot intuitivo. Dovrebbe essere ovvio dove cercare, su cosa fare clic e come procedere.

un buon chatbot è un chatbot intuitivo. Dovrebbe essere ovvio dove cercare, su cosa fare clic e come procedere. Reattiva: l'interfaccia utente del chatbot dovrebbe offrire un'esperienza coerente su tutti i dispositivi pertinenti, sia su un grande monitor desktop che sul piccolo schermo di un'app mobile.

l'interfaccia utente del chatbot dovrebbe offrire un'esperienza coerente su tutti i dispositivi pertinenti, sia su un grande monitor desktop che sul piccolo schermo di un'app mobile. Coinvolgente: tutto, dai pulsanti alle animazioni fino al testo (o "miscrotesto") su etichette e menu a discesa, dovrebbe essere progettato con cura in termini di forma e funzionalità.

tutto, dai pulsanti alle animazioni fino al testo (o "miscrotesto") su etichette e menu a discesa, dovrebbe essere progettato con cura in termini di forma e funzionalità. Un riflesso del marchio: dai colori e dai caratteri all'avatar che assegna al personaggio del chatbot, quest'ultimo dovrebbe essere trattato come un'estensione del marchio.

Per alcune implementazioni di chatbot, come le integrazioni in app di messaggistica di terze parti come Slack, WhatsApp o Facebook Messenger, l'interfaccia conversazionale non può essere personalizzata. Questi elementi fissi dell'interfaccia utente dovrebbero essere presi in considerazione nella pianificazione dell'esperienza utente.

Per molte aziende, specialmente quelle senza risorse per sviluppare un'interfaccia utente su misura da zero, è più efficiente utilizzare un generatore di chatbot con modelli e workflow drag and drop che semplificano le decisioni sull'interfaccia utente. I principali fornitori di chatbot offrono l'opportunità di personalizzare gli elementi stilistici per adattarli al proprio marchio, ma aderire a modelli di progettazione dell'interfaccia utente comprovati consente di concentrarsi sulle priorità UX uniche della propria organizzazione.