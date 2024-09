Sebbene il software RPA possa aiutare un'azienda a crescere, presenta anche alcuni ostacoli, come la cultura aziendale, i problemi tecnici e la scalabilità.

Cultura aziendale

Se da un lato la RPA ridurrà la necessità di alcuni ruoli lavorativi, dall'altro favorirà la crescita di nuovi ruoli per svolgere attività più complesse, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su strategie di livello superiore e sulla risoluzione di problemi creativi. Le organizzazioni dovranno promuovere una cultura dell'apprendimento e dell'innovazione man mano che le responsabilità all'interno dei ruoli lavorativi cambieranno. L'adattabilità della forza lavoro sarà importante per il successo dei progetti di automazione e trasformazione digitale. Istruendo il personale e investendo in programmi di formazione, è possibile preparare i team ai continui cambiamenti in termini di priorità.

Difficoltà a livello di scalabilità

Sebbene la RPA sia in grado di eseguire più operazioni simultaneamente, può rivelarsi difficile da applicare su larga scala in un'azienda a causa di aggiornamenti normativi o modifiche interne. Secondo un report di Forrester, il 52% dei clienti afferma di avere difficoltà a scalare il proprio programma RPA. Un'azienda deve avere almeno 100 robot funzionanti attivi per qualificarsi come programma avanzato, ma poche iniziative RPA vanno oltre i primi 10 bot.