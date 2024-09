Python and il Natural Language Toolkit (NLTK)

Il linguaggio di programmazione Python offre una vasta gamma di strumenti e librerie per affrontare specifiche attività NLP. Molti di questi si trovano nel Natural Language Toolkit, o NLTK, una raccolta open source di librerie, programmi e risorse di formazione per la creazione di programmi NLP.

Il NLTK include librerie per molte delle attività NLP elencate sopra, oltre a librerie per attività secondarie, come l'analisi delle frasi, la segmentazione delle parole, lo stemming e la lemmatizzazione (metodi per ridurre le parole alle loro radici) e la tokenizzazione (per suddividere frasi, periodi, paragrafi e passaggi in token che aiutano il computer a comprendere meglio il testo). Include anche librerie per implementare funzionalità come il ragionamento semantico, la capacità di raggiungere conclusioni logiche basate su fatti estratti dal testo.

NLP statistico, machine learning e deep learning

Le prime applicazioni NLP erano sistemi codificati a mano, basati su regole, in grado di eseguire determinate attività NLP, ma non potevano facilmente scalare per adattarsi a un flusso apparentemente infinito di eccezioni o ai crescenti volumi di dati testuali e vocali.

Dopodiché è arrivato l'NLP statistico, che combina algoritmi informatici con il machine learning e modelli di deep learning per estrarre, classificare ed etichettare automaticamente elementi di testo e dati vocali, e quindi assegnare una probabilità statistica a ogni possibile significato di tali elementi. Oggi, i modelli di deep learning e le tecniche di apprendimento basati su reti neurali convoluzionali (CNN) e reti neurali ricorrenti (RNN) consentono ai sistemi NLP di "imparare" mentre funzionano ed estraggono significati sempre più accurati da enormi volumi di testo grezzo, non strutturato e non etichettato e da serie di dati vocali.

Per un'analisi più approfondita delle sfumature tra queste tecnologie e i loro approcci di apprendimento, vedi "Confronto tra AI, machine learning, deep learning e reti neurali: qual è la differenza?"