Cos'è Llama 2?

La famiglia di modelli Llama 2, offerti sia come foundation model che come modelli "chat" ottimizzati, funge da successore dei modelli originali LLaMa 1, che sono stati rilasciati nel 2022 con una licenza non commerciale che garantisce l'accesso caso per caso. esclusivamente agli istituti di ricerca. A differenza dei loro predecessori, i modelli Llama 2 sono disponibili gratuitamente sia per la ricerca che per l'uso commerciale dell'IA.

I modelli Llama di Meta puntano quindi a svolgere un ruolo importante nella democratizzazione dell'ecosistema dell'AI generativa. Come evidenziato nel documento di ricerca Llama 2 (link esterno a ibm.com), sebbene la metodologia per il pre-addestramento di LLM autoregressivi tramite apprendimento autosupervisionato sia, ormai, relativamente semplice e ben compresa, gli immensi requisiti computazionali che il processo comporta hanno ha in gran parte limitato lo sviluppo di LLM all'avanguardia a pochi attori chiave. Poiché la maggior parte dei LLM all'avanguardia, come GPT di OpenAI, Claude di Anthropic e BARD di Google, sono modelli proprietari closed source (e massicci), l'accesso pubblico alla ricerca sull'AI che potrebbe aiutare a capire come e perché questi modelli funzionano (e come allineare meglio il loro sviluppo con gli interessi umani) è stato notevolmente limitato.

Oltre a rendere liberamente disponibili il codice e i pesi dei modelli, il progetto Llama si è concentrato sul miglioramento delle funzionalità di prestazione dei modelli più piccoli, piuttosto che sull’aumento del numero di parametri. Mentre i modelli closed source più importanti hanno centinaia di miliardi di parametri, i modelli Llama 2 sono offerti con sette miliardi (7B), 13 miliardi (13B) o 70 miliardi di parametri (70B).

Ciò consente alle organizzazioni più piccole, ad esempio le startup e i membri della comunità di ricerca, di distribuire istanze locali di modelli Llama 2 (o di modelli basati su Lama sviluppati dalla comunità dell'AI), senza tempi di calcolo proibitivi o investimenti infrastrutturali.