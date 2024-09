Cosa è l'apprendimento supervisionato?

Machine learning non supervisionatoe machine learning supervisionato vengono spesso discussi insieme. A differenza dell'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato utilizza dati non etichettati. Da questi dati, individua modelli che aiutano a risolvere i problemi di clustering o associazione. Ciò è particolarmente utile quando gli esperti del settore non sono sicuri delle proprietà comuni all'interno di un set di dati. Gli algoritmi di clustering più comuni sono i modelli gerarchici, k-medie e misti gaussiani.

L'apprendimento semi-supervisionato avviene quando solo una parte dei dati di input è stata etichettata. L'apprendimento non supervisionato e semi-supervisionato può essere un'alternativa più interessante, poiché può essere dispendioso in termini di tempo e di costi affidarsi all'esperienza di dominio per etichettare i dati in modo appropriato per l'apprendimento supervisionato.

