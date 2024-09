I leader aziendali e delle organizzazioni possono prendere decisioni migliori utilizzando le tecniche di regressione lineare. Le organizzazioni raccolgono grandi quantità di dati e la regressione lineare le aiuta a utilizzarli per gestire meglio la realtà, invece di affidarsi all'esperienza e all'intuizione. Puoi prendere grandi quantità di dati non elaborati e trasformarli in informazioni utilizzabili.

Puoi anche utilizzare la regressione lineare per fornire insight migliori scoprendo modelli e relazioni che i tuoi colleghi di lavoro potrebbero aver visto in precedenza e pensato di aver già compreso. Ad esempio, l'esecuzione di un'analisi dei dati di vendita e acquisto può aiutarti a scoprire modelli di acquisto specifici in giorni o orari specifici. Gli insight raccolti dall'analisi di regressione possono aiutare i leader aziendali a prevedere i momenti in cui i prodotti della loro azienda saranno molto richiesti.