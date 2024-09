L'AI generativa si riferisce a modelli di apprendimento profondo che possono prendere dati non elaborati (ad esempio, tutta Wikipedia o le opere raccolte di Rembrandt) e "imparare" a generare risultati statisticamente probabili quando richiesto. Ad un livello superiore, i modelli generativi codificano una rappresentazione semplificata dei dati di addestramento e ne attingono per creare un risultato simile, ma non identico, ai dati originali.

I modelli generativi sono stati utilizzati per anni in statistica per analizzare i dati numerici. L’ascesa dell'apprendimento profondo, tuttavia, ha reso possibile l'estensione a immagini, parlato e altri tipi di dati complessi. Tra la prima classe di modelli AI che hanno raggiunto questa impresa trasversale ci sono gli autoencoder variazionali, o VAE, introdotti nel 2013. I VAE sono stati i primi modelli di apprendimento profondo ad essere ampiamente utilizzati per generare immagini e discorsi realistici.

"I VAE hanno aperto le porte alla modellazione generativa profonda rendendo i modelli più facili da scalare", ha dichiarato Akash Srivastava, esperto di AI generativa presso il MIT-IBM Watson AI Lab. "Gran parte di ciò che oggi consideriamo AI generativa è iniziata da qui".

I primi esempi di modelli, fra cui GPT-3, BERT o DALL-E 2, hanno dimostrato cosa sia possibile fare. Il futuro è rappresentato da modelli che verranno addestrati su un ampio insieme di dati non etichettati che possono essere utilizzati per attività diverse, con una ottimizzazione minima. I sistemi che eseguono attività specifiche in un singolo dominio lasciano posto a sistemi AI più ampi, che apprendono in modo più generale e operano su più domini e problemi. I modelli di fondazione, addestrati su dataset di grandi dimensioni non etichettati e ottimizzati per una serie di applicazioni, stanno guidando questo cambiamento.

Per quanto riguarda il futuro dell'AI, quando si parla dell'AI generativa, si prevede che i modelli di fondazione accelereranno drasticamente l'adozione dell'IA nelle aziende. La riduzione dei requisiti di etichettatura renderà molto più facile per le aziende lanciarsi in questa impresa e l'automazione altamente accurata ed efficiente guidata dall'IA che essi consentono di realizzare significherà consentirà a un numero molto maggiore di aziende di impiegare l'AI in una gamma più ampia di situazioni mission-critical. Per IBM, la speranza è che la potenza di elaborazione dei modelli di fondazione possa essere portata a tutte le aziende in un ambiente cloud ibrido senza precedenti.