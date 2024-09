In qualità di produttore e fornitore leader a livello mondiale di sistemi di sospensione per autocarri e rimorchi medi e pesanti, Hendrickson USA sa che i clienti dipendono dalla sua capacità di fornire ciò di cui hanno bisogno. Così, quando il più grande cliente di Hendrickson nel settore della produzione di autocarri ha imposto ai suoi principali fornitori di fornire funzionalità API (application programming interface) in tempo reale, non si trattava di stabilire se Hendrickson si sarebbe adeguata, ma come. La richiesta non è stata particolarmente sorprendente. Il passaggio all'utilizzo delle API per effettuare transazioni con partner e clienti B2B è una tendenza in crescita in diversi settori. Nel 2015, l'85% delle transazioni di supply chain è stato gestito tramite interfacce EDI (Electronic Data Interchange). Gartner prevede invece che entro il 2023 oltre il 50% delle transazioni sarà effettuato tramite API. Attualmente, Hendrickson utilizza l'EDI per circa il 70% delle sue transazioni, collegando i clienti al suo sistema ERP basato sul cloud per l'inserimento degli ordini, la tracciabilità e la fatturazione. Mentre l'EDI ha ridotto notevolmente la necessità di processi manuali e ha aumentato l'efficienza per Hendrickson e i suoi clienti, il più grande cliente di Hendrickson intendeva sfruttare i vantaggi offerti dalle API, in particolare la possibilità di effettuare transazioni in tempo reale.

Strutture multiple Implementata la funzionalità API gateway B2B per un cliente chiave in 13 strutture Hendrickson Informazioni in tempo reale Notifica a Hendrickson degli errori ASN in tempo reale per una rapida risoluzione e il 100% di disponibilità ASN nel sistema del cliente

In qualità di azienda manifatturiera, non disponiamo delle competenze IT necessarie per soddisfare i volumi che ci aspettiamo. Quando in futuro avremo nuovi clienti, potremo affidare a IBM il compito di eseguire la mappatura per nostro conto, in modo da soddisfare i requisiti del cliente per un particolare ASN. Senthil Kannan IT Manager, Demand and Distribution Applications Hendrickson USA

Uno dei limiti delle transazioni EDI è che una volta che un fornitore invia un ASN (Advance Shipping Notification) a un cliente, non c'è un modo infallibile per sapere se il sistema del cliente l'ha ricevuto. Un ASN è un documento che avvisa i clienti di una consegna in sospeso, includendo le caratteristiche fisiche della spedizione e i tempi di consegna, in modo che il cliente possa prepararsi ad accettarla. Le conseguenze di una transazione ASN fallita possono essere costose. "Se un camion arriva e l'ASN non è presente, il fornitore deve reimpostare manualmente l'intero carico di componenti", afferma Senthil Kannan, IT Manager, Demand and Distribution Applications di Hendrickson. “Per evitare ciò, il nostro cliente voleva la conferma in tempo reale che, quando Hendrickson avesse inviato un ASN, sarebbe stata in grado di rilevare eventuali errori e risolverli immediatamente. Pertanto, prima che il camion raggiunga la docking station del cliente, c'è la conferma che l'ASN è presente nel sistema del cliente".

L'approccio ibrido di IBM alle transazioni Inizialmente, Hendrickson aveva preso in considerazione l'idea di sviluppare una soluzione API interna. Ma è apparso subito evidente che le dimensioni e il personale necessari avrebbero reso impraticabile questa operazione. Fortunatamente Hendrickson, con il passaggio a un sistema ERP basato sul cloud avvenuto dieci anni prima, aveva adottato la soluzione IBM® Sterling Supply Chain Business Network Premium, un servizio gestito, per connettere il sistema ai propri clienti, partner commerciali e dipendenti. La piattaforma IBM® Sterling funge da traduttore tra i diversi formati di transazione dei clienti. Negli anni successivi alla sua installazione, la piattaforma ha ricevuto ottime valutazioni dai dipendenti di Hendrickson. "Il team EDI di Hendrickson è sempre stato molto entusiasta di IBM e della soluzione IBM Sterling Supply Chain for Business Network Premium", afferma Kannan. È successo che IBM si stava già preparando a implementare una funzionalità API gateway B2B aggiuntiva per la sua soluzione Sterling, ed era proprio ciò di cui Hendrickson aveva bisogno per soddisfare la richiesta del suo cliente produttore di autocarri. La funzionalità estende i tipi di transazioni che IBM Sterling Supply Chain Business Network può gestire, includendo non solo le transazioni API e EDI, ma anche le transazioni ibride che convertono i flussi EDI esistenti in flussi API, il tutto all'interno di un'unica rete aziendale. Mantenere tutte le transazioni sulla stessa rete può ridurre le interruzioni operative e i tempi di risposta agli incidenti, migliorare la visibilità dei dati e rafforzare la sicurezza. Dal punto di vista di Hendrickson, l'implementazione è avvenuta senza intoppi. Come servizio gestito, la soluzione IBM® Sterling include un project leader e un team di supporto IBM. “È stato un approccio graduale. Abbiamo fornito i requisiti e IBM è tornata con il progetto", afferma Kannan. “Avevamo una call settimanale durante la quale IBM ci spiegava cosa aveva intenzione di fare. Noi davamo un feedback, loro ci ascoltavano e adattavano il progetto. Abbiamo partecipato alle riunioni, compreso il progetto e fatto dei test. Ma di tutto il resto si è occupata IBM". Alla fine, il team IBM ha implementato la soluzione nei 13 stabilimenti Hendrickson che fornivano componenti al cliente produttore di autocarri. Il team non solo ha rispettato la scadenza del cliente di Hendrickson, ma l'ha anche superata. Sia Hendrickson che il suo maggiore cliente sono rimasti più che soddisfatti dei risultati.

Abbiamo un ottimo rapporto con IBM. Se abbiamo un problema, prendiamo il telefono e chiamiamo. Il team IBM risolve il problema in modo rapido e a costi ragionevoli. Senthil Kannan IT Manager, Demand and Distribution Applications Hendrickson USA

Scalabilità per il futuro Oggi, Hendrickson invia un ASN al sistema del cliente produttore di autocarri e riceve conferma in tempo reale che l'ASN è stato caricato o non è stato caricato nel sistema del cliente, il tutto con un'unica chiamata API. Hendrickson può quindi risolvere immediatamente gli errori, in modo che l'ASN sia disponibile al 100% nel sistema del cliente quando la spedizione raggiunge la sua docking station. La capacità di rilevare ed eliminare gli errori consente sia al cliente che a Hendrickson di risparmiare tempo e denaro. Il cliente sta ora cercando di aggiungere la funzionalità API ad altri processi, a partire da quelli relativi agli ordini. Anche i dipendenti di Hendrickson sono soddisfatti della funzionalità API gateway B2B. Se il cliente di Hendrickson ha altri fornitori che non sono in grado di eseguire la conversione in connessioni API, devono immettere gli ASN tramite il portale del cliente. Occasionalmente i dipendenti Hendrickson ricevono e-mail che li invitano a farlo. Kannan riferisce: "Possiamo dire loro: 'Ci pensiamo noi, non dovete farlo perché siamo già conformi'. E loro sono sempre sorpresi e riconoscenti". Grazie alle funzionalità di traduzione ibrida fornite dalla soluzione IBM Sterling, il processo di mappatura è trasparente per Hendrickson. “Non dobbiamo assolutamente cambiare il nostro sistema ERP. Tutte le modifiche sono gestite da IBM", afferma Kannan. "Quando IBM riceve un file che deve essere gestito in un formato specifico, crea quella funzionalità. Per noi si svolge tutto dietro le quinte”. Anche la scalabilità dell'API Gateway B2B è un vantaggio importante. Nel prossimo futuro, Hendrickson prevede che il suo attuale cliente richiederà funzionalità API aggiuntive che andranno oltre gli ASN e che altri clienti inizieranno a richiedere mappature API specifiche per i loro ambienti IT. "Non sappiamo quando, ma immaginiamo che ci saranno molti progetti simili in futuro", afferma Kannan. "È uno dei motivi per cui abbiamo scelto IBM piuttosto che sviluppare qualcosa internamente. In qualità di azienda manifatturiera, non disponiamo delle competenze IT necessarie per soddisfare i volumi che ci aspettiamo. Quando avremo nuovi clienti, potremo affidarli a IBM per eseguire la mappatura e soddisfare le loro esigenze. "Abbiamo un ottimo rapporto con IBM", continua. "Se abbiamo un problema, prendiamo il telefono e chiamiamo. Il team IBM risolve il problema in modo rapido e a costi ragionevoli. Al momento abbiamo una soluzione API funzionante. E in qualsiasi modo la svilupperemo, ci rivolgeremo sempre a IBM».