Che cos'è l'AI responsabile? 

I modelli di machine learning sono sempre più utilizzati per informare il processo decisionale ad alto rischio che riguarda le persone. Sebbene l'apprendimento automatico, per sua natura, sia una forma di discriminazione statistica, la discriminazione diventa discutibile quando pone gruppi privilegiati in vantaggio sistematico e alcuni gruppi non privilegiati in svantaggio sistematico, causando potenzialmente vari danni. Le distorsioni nei dati di addestramento, dovute a pregiudizi nelle etichette oppure a sotto/sovra campionamento, producono modelli con distorsioni indesiderate.

Dati diversificati e rappresentativi

Assicurati che i dati di addestramento utilizzati per costruire i modelli AI siano diversificati e rappresentativi della popolazione che si intende servire. Includi gli input di dati provenienti da vari gruppi demografici per evitare sottorappresentazioni o distorsioni. Controlla e valuta regolarmente i dati di addestramento per individuare eventuali distorsioni. Utilizza strumenti e metodi per identificare e correggere le distorsioni nel set di dati prima di addestrare il modello.

Algoritmi consapevoli delle distorsioni

Incorpora le metriche di equità nel processo di sviluppo per valutare in che modo i diversi sottogruppi sono influenzati dalle previsioni del modello. Monitora e riduci al minimo le disparità nei risultati tra i vari gruppi demografici. Applica vincoli nell'algoritmo per garantire che il modello aderisca a criteri di equità predefiniti durante l'addestramento e la distribuzione.

Tecniche di mitigazione delle distorsioni

Applica tecniche come il ricampionamento, la riponderazione e l'addestramento antagonistico per mitigare le distorsioni nelle previsioni del modello.

Team di sviluppo diversificati

Riunisci team interdisciplinari e diversificati coinvolti nello sviluppo dell'AI. Team diversificati possono offrire prospettive diverse, aiutando a identificare e correggere distorsioni che possono essere trascurate da team omogenei.

Comitati di revisione etica dell'AI

Istituisci commissioni o comitati di revisione per valutare i potenziali pregiudizi e le implicazioni etiche dei progetti di AI. Questi comitati possono fornire indicazioni su considerazioni etiche durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo.