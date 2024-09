IBM OpenPages è una soluzione GRC (governance, rischio e conformità) altamente scalabile, basata sull'AI, in grado di essere eseguita su qualsiasi cloud mediante IBM Cloud Pak for Data. Centralizza le funzioni di gestione dei rischi a bassa integrazione, in un unico ambiente progettato per aiutarti a identificare, gestire, monitorare e relazionare rischi e conformità normativa, in un landscape economico in costante cambiamento come quello di oggi.

Preparati al futuro grazie a una soluzione integrata di gestione del rischio aziendale estendibile, interamente configurabile e scalabile fino a decine di migliaia di utenti.