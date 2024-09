Ci sono una serie di questioni che sono in prima linea nelle conversazioni etiche che circondano le tecnologie AI. Citiamone qualcuna:

Singolarità tecnologica



Anche se questo argomento attira molta attenzione pubblica, molti ricercatori non sono preoccupati dall'idea che l'AI possa superare l'intelligenza umana in un futuro prossimo o immediato. Viene indicata anche come superintelligenza, che Nick Bostrum definisce come "qualsiasi intelletto che supera di gran lunga i migliori cervelli umani praticamente in ogni campo, compresa la creatività scientifica, la saggezza generale e le abilità sociali". Nonostante il fatto che la strong AI e la superintelligenza non siano imminenti nella società, la loro idea solleva alcune domande interessanti quando consideriamo l'uso di sistemi autonomi, come le auto a guida autonoma. Non è realistico pensare che un'auto a guida autonoma non verrà mai coinvolta in un incidente automobilistico; ma, in tali circostanze, chi è responsabile e chi ne risponde? Dovremmo continuare a dedicarci ai veicoli autonomi o limitiamo l'integrazione di questa tecnologia per creare solo veicoli semiautonomi che promuovono la sicurezza tra i conducenti? Non si è arrivati ancora a una conclusione, sull'argomento, ma questi sono i tipi di dibattiti che stanno accompagnando lo sviluppo di nuove e innovative tecnologie di AI.



Impatto dell'AI sui posti di lavoro



La percezione dell'opinione pubblica riguardo l'AI è incentrata in larga misura sulla perdita di posti di lavoro, ma questa preoccupazione dovrebbe probabilmente essere riformulata. Come sappiamo, ogni nuova e dirompente tecnologia è accompagnata da una variazione nella domanda di mercato di specifici profili occupazionali. Ad esempio, se guardiamo al settore dell'automotive, noteremo che molti produttori, come la GM, si stanno orientando in misura crescente verso la produzione di veicoli elettrici per allinearsi alle iniziative ecologiche. L'industria energetica non sta scomparendo, ma la fonte di energia si sta spostando da un'economia basata sul carburante ad una basata sull'elettricità. Si dovrebbe guardare all'AI in un modo analogo, in uno scenario in cui l'AI sposterà la domanda di lavori verso altre aree. Sarà necessaria la disponibilità di persone che contribuiscano a gestire questi sistemi, mentre i dati crescono e cambiano ogni giorno. Continueranno a essere necessarie delle risorse per occuparsi dei problemi più complessi nei settori che saranno con maggiore probabilità interessati dai mutamenti nella domanda di lavori, come il servizio clienti. L'aspetto importante dell'AI e il suo effetto sul mercato del lavoro sarà quello di aiutare le persone a eseguire la transizione a queste nuove aree della domanda di mercato.



Privacy



La privacy tende a essere discussa nel contesto della privacy, protezione e sicurezza dei dati, e queste preoccupazioni hanno consentito ai responsabili delle politiche di realizzare ulteriori progressi in materia, negli ultimi anni. Ad esempio, nel 2016, è stata creata la legislazione GDPR per proteggere i dati personali dei cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, dando alle persone un maggior controllo sui loro dati. Negli Stati Uniti, i singoli Stati stanno sviluppando delle politiche, quali il CCPA (California Consumer Privacy Act), che impongono alle aziende di informare i consumatori della raccolta dei loro dati. Questa recente legislazione ha costretto le aziende a riformulare il modo in cui archiviano e usano dati identificabili a livello personale (PII, personally identifiable data). Di conseguenza, gli investimenti nella sicurezza sono diventati una priorità crescente per le aziende nel loro sforzo di eliminare qualsiasi vulnerabilità e opportunità di sorveglianza, hacking e attacchi informatici.



Pregiudizi e discriminazione



Casi di pregiudizio e discriminazione in diversi sistemi intelligenti hanno sollevato molte questioni etiche riguardanti l'uso dell'AI. Come possiamo tutelarci dal pregiudizio e dalla discriminazione quando l'addestramento dei dati stesso può prestarsi al pregiudizio? Sebbene le aziende abbiano di solito buone intenzioni nei loro sforzi di automazione, Reuters (link esterno a ibm.com) evidenzia alcune delle conseguenze impreviste dell'integrazione dell'AI nelle pratiche di assunzione. Nel suo sforzo di automatizzare e semplificare un processo, Amazon ha involontariamente introdotto un pregiudizio che colpiva i potenziali candidati ai ruoli tecnici disponibili in base al loro sesso e, alla fine, ha dovuto abbandonare il progetto. Mentre vengono alla luce eventi del genere, la Harvard Business Review (link esterno a ibm.com) ha sollevato altre domande specifiche sull'utilizzo dell'AI nelle procedure di assunzione, ad esempio chiedendosi quali dati si dovrebbe essere in grado di utilizzare quando si valuta un candidato per un ruolo.



Pregiudizi e discriminazione non sono limitati solo alla funzione delle risorse umane; si possono trovare in diverse applicazioni, dal software di riconoscimento facciale agli algoritmi dei social media.

La crescente consapevolezza dei rischi correlati all'AI ha spinto le aziende a partecipare in modo più attivo alla discussione sull'etica e i valori dell'AI. Ad esempio, l'anno scorso, l'amministratore delegato di IBM Arvind Krishna ha decretato l'abbandono dei prodotti di analisi e riconoscimento facciale a uso generico di IBM, sottolineando che "IBM si oppone con fermezza e non giustificherà l'utilizzo di qualsiasi tecnologia, compresa quella di riconoscimento facciale offerta da altri vendor, per la sorveglianza di massa, la profilazione razziale, le violazioni dei diritti e delle libertà umane di base o per qualsiasi scopo che non sia coerente con i nostri valori e i principi di fiducia e trasparenza"

.

Responsabilità



Dato che non esiste una legislazione significativa per regolamentare le prassi di AI, non esiste un vero meccanismo di implementazione per garantire che sia praticata un'AI etica. Gli attuali incentivi per le aziende a rispettare queste linee guida sono le ripercussioni negative di un sistema di AI non etica sui loro utili. Per colmare questa lacuna, sono emersi dei framework etici come parte di una collaborazione tra eticisti e ricercatori per governare la creazione e distribuzione di modelli di AI all'interno della società. Tuttavia, al momento, questi servono solo per fornire un orientamento e la ricerca (link esterno a ibm.com) (PDF, 1 MB) mostra che la combinazione di responsabilità distribuita e mancanza di lungimiranza nelle potenziali conseguenze non è necessariamente favorevole a prevenire danni alla società.