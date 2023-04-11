In che modo il nostro impegno per l'etica, la fiducia e la trasparenza sta differenziando IBM

Le tecnologie emergenti e il rapido sviluppo delle innovazioni sollevano interrogativi e sfide nel mercato. Da oltre un secolo, in IBM, introduciamo nuove tecnologie nel mondo in modo responsabile e con uno scopo chiaro. E sappiamo che nessuno può affrontare queste sfide da solo. Insieme a decisori politici, ricercatori, clienti e altri stakeholder, cerchiamo proattivamente di comprendere questi scenari in cambiamento e sviluppare salvaguardie tecnologiche e politiche.

Come riflesso nell'IBM Impact Report, stiamo lavorando duramente per servire da esempio ai nostri colleghi di settori, partner e colleghi leader su come costruire un impatto positivo implementando l'etica tecnologica e impegnandoci a fiducia e trasparenza nelle nostre pratiche e prodotti su scala globale. Ecco alcuni modi in cui IBM sta lavorando per avere un impatto etico positivo e duraturo.

Incorporare l'etica tra le pratiche

Per IBM, tutto inizia creando una cultura etica in tutta l'azienda. Dal nostro AI Ethics Board e dai nostri principi e pilastri di fiducia e trasparenza, ai nostri sforzi per la privacy dei dati e la sicurezza, diamo priorità a pratiche etiche e trasparenti.

Al centro degli sforzi tecnologici di IBM c'è l'AI Ethics Board, composto da un variegato insieme di stakeholder provenienti da tutta l'azienda, riuniti per prendere decisioni basate sui nostri principi e metterle in pratica. Questo consiglio integra i principi dell'azienda nel processo decisionale relativo agli affari e ai prodotti.

Inoltre, un altro modo importante in cui IBM dà priorità alla responsabilità tecnologica è applicando i Principi IBM per la fiducia e la trasparenza e i nostri pilastri per un'AI affidabile ai prodotti che progettiamo, sviluppiamo e utilizziamo. Stiamo inoltre lavorando per stabilire le best practice del settore in qualità di membri della Data & Trust Alliance, che ha rilasciato strumenti e risorse utili come Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A. Inoltre, abbiamo creato strumenti per garantire che i sistemi di IA siano allineati ai principi etici. Ad esempio, abbiamo sviluppato framework e prodotti come IBM® Design for Sustainability, IBM® OpenPages with Watson, IBM® Watson Knowledge Catalog e IBM® AI FactSheets.

Il nostro lavoro si estende anche agli sforzi per la sicurezza e la privacy dei dati. Ad esempio, IBM mantiene un approccio sfaccettato alla gestione del rischio per identificare e aiutare ad affrontare i rischi di cybersecurity. Ciò include le politiche e le procedure in base alle quali IBM gestisce la propria infrastruttura e i propri dati, nonché le valutazioni dei controlli tecnici e dei metodi per identificare i rischi emergenti. Ad esempio, i nostri Principi di sicurezza dei dati e privacy IBM rappresentano un insieme completo di impegni di sicurezza e privacy nei confronti dei nostri clienti, che tiene conto degli standard di settori, delle pratiche standard IBM e dei requisiti normativi.

Impatto attraverso gli altri

Nessuno può creare da solo un futuro migliore per le nuove generazioni. Ecco perché IBM sta andando oltre la nostra azienda e favorendo i nostri partner dell'ecosistema, sostenendo al contempo politiche che stabiliscano precedenti positivi per l'etica della tecnologia e possano aiutare la nostra società e le comunità a prosperare.

Nel 2022, abbiamo superato il nostro obiettivo di addestrare 1.000 partner dell'ecosistema in materia di tecnologia etica. Ora IBM si impegna a formare 1.000 fornitori di tecnologia in materia di etica tecnologica entro il 2025. Inoltre, IBM sta lavorando per coinvolgere i suoi fornitori su pratiche solide, tra cui responsabilità sociale e ambientale, etica e pianificazione/gestione del rischio.

IBM si impegna a promuovere ulteriormente questo impatto etico. Coinvolgiamo responsabili politici e leader a livello globale per promuovere idee che possano stimolare la crescita e l'innovazione con nuove tecnologie o affrontare le sfide sociali. Ad esempio, alcuni dei nostri momenti salienti di advocacy per il 2022 includono la promozione del CHIPS and Science Act del 2022 e il sostegno all'approvazione del Cybersecurity Incident Reporting for Critical Infrastructure Act del 2022, che consente un approccio di cybersecurity a livello generale per prepararsi e rispondere rapidamente alle minacce informatiche. Questi sono solo alcuni esempi di come IBM sta lavorando per avere un impatto etico. Puoi trovare maggiori informazioni su questa e altre iniziative nel nostro IBM Impact Report 2022.

 
