In che modo il nostro impegno per l'etica, la fiducia e la trasparenza sta differenziando IBM

Le tecnologie emergenti e il rapido sviluppo delle innovazioni sollevano interrogativi e sfide nel mercato. Da oltre un secolo, in IBM, introduciamo nuove tecnologie nel mondo in modo responsabile e con uno scopo chiaro. E sappiamo che nessuno può affrontare queste sfide da solo. Insieme a decisori politici, ricercatori, clienti e altri stakeholder, cerchiamo proattivamente di comprendere questi scenari in cambiamento e sviluppare salvaguardie tecnologiche e politiche.

Come riflesso nell'IBM Impact Report, stiamo lavorando duramente per servire da esempio ai nostri colleghi di settori, partner e colleghi leader su come costruire un impatto positivo implementando l'etica tecnologica e impegnandoci a fiducia e trasparenza nelle nostre pratiche e prodotti su scala globale. Ecco alcuni modi in cui IBM sta lavorando per avere un impatto etico positivo e duraturo.