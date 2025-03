L'AI spiegabile viene utilizzata per descrivere un modello di AI, gli effetti previsti e i potenziali bias. Contribuisce a caratterizzare l'accuratezza, l'equità, la trasparenza e i risultati del modello nell'ambito dei processi decisionali basati su AI. L'AI spiegabile è fondamentale nelle organizzazioni per creare fiducia e sicurezza nel momento di messa in produzione di modelli AI. La spiegabilità dell'AI, inoltre, aiuta le organizzazioni ad adottare un approccio responsabile allo sviluppo dell'AI.

Con l'avanzare della tecnologia AI, per gli esseri umani diventa sempre più difficile comprendere e risalire al modo in cui l'algoritmo ha ottenuto un determinato risultato. L'intero processo di calcolo si trasforma in una cosiddetta "black box", impossibile da interpretare. Questi modelli definiti "black box" vengono creati direttamente dai dati, e nemmeno gli ingegneri o i data scientist che creano l'algoritmo sono in grado di comprendere o spiegare cosa succede esattamente al suo interno o come l'algoritmo AI sia arrivato a quello specifico risultato.

Comprendere in che modo un sistema basato sull'AI sia giunto a un determinato risultato ha molti vantaggi. Grazie alla spiegabilità, gli sviluppatori possono assicurarsi che il sistema funzioni come previsto: potrebbe servire a soddisfare standard normativi, o essere importante per consentire a chi è interessato da una decisione di contestare o modificare tale risultato.¹