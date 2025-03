Poiché i termini deep learning e machine learning tendono a essere usati in modo intercambiabile, vale la pena di notare le sfumature che li differenziano. Machine learning, deep learning e reti neurali sono tutti sottoinsiemi dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, le reti neurali sono in realtà un sottoinsieme del machine learning, mentre il deep learning è un sottoinsieme delle reti neurali.

La differenza tra deep learning e machine learning riguarda il modo in cui ciascun algoritmo apprende. Il machine learning "profondo" (deep) utilizza i dataset etichettati, noti anche come apprendimento supervisionato, per informarne l'algoritmo, ma non richiede necessariamente un set di dati etichettato. Il processo di deep learning inserisce dati non strutturati nella loro forma grezza (come testo o immagini) e può determinare automaticamente l'insieme di caratteristiche che distinguono le diverse categorie di dati l'una dall'altra. Ciò elimina parte dell’intervento umano richiesto e consente l'uso di grandi quantità di dati. Come sottolinea Lex Fridman in questa lezione al MIT1, si può pensare al deep learning come a un "machine learning scalabile".

Il machine learning classico, o "non profondo", dipende maggiormente dall'intervento umano. Gli esperti umani determinano il set di caratteristiche per comprendere le differenze tra gli input di dati, che in genere richiedono dati più strutturati per l'apprendimento.

Le reti neurali, o reti neurali artificiali (ANN), sono costituite da livelli di nodi contenenti uno o più livelli di input, uno o più livelli nascosti e uno strato di output. Ciascun nodo, o neurone artificiale, si connette a un altro e ha un peso e una soglia associati. Se l'output di qualsiasi singolo nodo è al di sopra del valore di soglia specificato, tale nodo viene attivato, inviando i dati allo strato successivo della rete. In caso contrario, da quel nodo non viene passato alcun dato al livello successivo della rete. Il termine "profondo (deep)" nel deep learning si riferisce solo al numero dei livelli di una rete neurale. Una rete neurale composta da più di tre livelli, che includerebbero gli input e l'output, può essere considerata un algoritmo di deep learning o una rete neurale. Una rete neurale che ha solo tre livelli è solo una rete neurale di base.

Al deep learning e alle reti neurali viene riconosciuto il merito di avere accelerato i progressi in settori quali computer vision, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e riconoscimento vocale.

Leggi il post sul blog "AI, machine learning, deep learning e reti neurali: Qual è la differenza?" per un'analisi più approfondita di come si relazionano i diversi concetti.