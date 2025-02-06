La retrieval-augmented generation di grafi (Graph RAG) sta emergendo come una potente tecnica per le applicazioni di AI generativa che utilizza conoscenze specifiche del dominio e informazioni pertinenti. La Graph RAG è un'alternativa ai metodi di ricerca vettoriale che utilizzano un database vettoriale.

I knowledge graph sono sistemi di conoscenza in cui database a grafi come Neo4j o Amazon Neptune possono rappresentare dati strutturati. In un knowledge graph, le relazioni tra i punti dati, chiamate edge, sono significative quanto le connessioni tra i punti dati, chiamate vertici o talvolta nodi. Un knowledge graph semplifica l'attraversamento di una rete e l'elaborazione di domande complesse sui dati connessi. I knowledge graph sono particolarmente adatti per casi d'uso che coinvolgono chatbot, risoluzione delle identità, analisi di rete, motori di raccomandazione, customer 360 e rilevamento delle frodi.

Un approccio Graph RAG utilizza la natura strutturata dei database a grafo per fornire maggiore profondità e contesto alle informazioni recuperate su reti o relazioni complesse. Con un database a grafo abbinato a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), uno sviluppatore può automatizzare parti significative del processo di creazione di grafici a partire da dati non strutturati come il testo. Un LLM può elaborare dati di testo e identificare entità, comprenderne le relazioni e rappresentarle in una struttura grafica.

Esistono molti modi per creare un'applicazione Graph RAG, ad esempio GraphRag di Microsoft o l'abbinamento di GPT4 con LlamaIndex. Per questo tutorial utilizzerai Memgraph, una soluzione di database di grafi open source per creare un sistema rag utilizzando Llama-3 di Meta su watsonx. Memgraph utilizza Cypher, un linguaggio di query dichiarativo. Condivide alcune somiglianze con SQL ma si concentra su nodi e relazioni piuttosto che su tabelle e righe. Farai in modo che Llama 3 crei e compili il suo database grafico a partire da testo non strutturato e informazioni sulle query presenti nel database.