Cos'è il natural language understanding (NLU)?

Le soluzioni NLU consentono alle organizzazioni di distillare insight dai dati non strutturati, come la lingua parlata o gli input in linguaggio naturale. Attraverso questa tecnologia, i computer possono anche comunicare con utenti non addestrati, senza ricorrere ai linguaggi di programmazione.

Poiché il linguaggio umano è così sfumato, complesso e pieno di ambiguità, la comprensione del linguaggio naturale è una sfida impegnativa di machine learning per i computer scientist e gli ingegneri informatici che lavorano con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). I sistemi NLU consentono ai computer di cogliere le complessità del linguaggio scritto e parlato, ovvero sottili sfumature, strutture di frasi complesse, usi delle parole potenzialmente confusi, slang, dialetti e molto altro.

Grazie all'ascesa dell'AI generativa e al suo utilizzo nei chatbot di largo consumo, nella risposta alle domande, nella traduzione automatica e in altre applicazioni, la tecnologia NLU riceve notevoli investimenti commerciali. Senza il riconoscimento del linguaggio naturale, i chatbot interattivi come ChatGPT non esisterebbero, ed è grazie alla tecnologia NLU che i chatbot basati su AI generativa possono tenere una conversazione realistica e naturale con gli utenti.