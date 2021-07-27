Che cos'è l'automazione?

L'automazione sta diventando sempre più onnipresente nel mondo moderno e ha innumerevoli applicazioni, tra cui: applicazioni aziendali come l'automazione dei processi aziendali (BPA), AIOps e automazione aziendale, applicazioni di automazione industriale come la robotica utilizzata nella produzione automobilistica e applicazioni di consumo come l'automazione domestica.



Il software e le tecnologie di automazione sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, dalla finanza alla sanità, dai servizi pubblici alla difesa e praticamente ovunque nel mezzo. L'automazione può essere utilizzata in tutti gli aspetti delle funzioni aziendali e le organizzazioni che la utilizzano in modo più efficace possono ottenere un vantaggio competitivo significativo.

Le organizzazioni utilizzano l'automazione per aumentare la produttività e la redditività, migliorare il servizio e la soddisfazione dei clienti, ridurre i costi e gli errori operativi, aderire agli standard di conformità, ottimizzare l'efficienza operativa e altro ancora. L'automazione è una componente chiave della trasformazione digitale e ha un valore inestimabile per aiutare le aziende a crescere.