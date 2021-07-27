Che cos'è l'automazione?

L'automazione è l'applicazione di tecnologie, programmi, robotica o processi per ottenere risultati con il minimo input umano.
L'automazione sta diventando sempre più onnipresente nel mondo moderno e ha innumerevoli applicazioni, tra cui: applicazioni aziendali come l'automazione dei processi aziendali (BPA), AIOps e automazione aziendale, applicazioni di automazione industriale come la robotica utilizzata nella produzione automobilistica e applicazioni di consumo come l'automazione domestica.
Il software e le tecnologie di automazione sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, dalla finanza alla sanità, dai servizi pubblici alla difesa e praticamente ovunque nel mezzo. L'automazione può essere utilizzata in tutti gli aspetti delle funzioni aziendali e le organizzazioni che la utilizzano in modo più efficace possono ottenere un vantaggio competitivo significativo.
Le organizzazioni utilizzano l'automazione per aumentare la produttività e la redditività, migliorare il servizio e la soddisfazione dei clienti, ridurre i costi e gli errori operativi, aderire agli standard di conformità, ottimizzare l'efficienza operativa e altro ancora. L'automazione è una componente chiave della trasformazione digitale e ha un valore inestimabile per aiutare le aziende a crescere.
L'automazione di base o dei compiti prende compiti semplici e di routine e li automatizza. L'automazione di base viene utilizzata per digitalizzare, semplificare e centralizzare le attività manuali come la distribuzione di materiali di onboarding ai nuovi assunti, l'inoltro di documenti per l'approvazione o l'invio automatico di fatture ai clienti.
L'uso dell'automazione al posto dei lavoratori umani per completare queste attività aiuta a eliminare gli errori, ad accelerare il ritmo del lavoro transazionale e ad alleggerire i dipendenti da attività che richiedono molto tempo, consentendo loro di concentrarsi su un lavoro di maggior valore e più significativo.
L'automazione dei processi richiede processi multi-step più complessi e ripetibili (a volte coinvolgendo più sistemi) e li automatizza. L'automazione dei processi contribuisce a portare una maggiore uniformità e trasparenza ai processi aziendali e IT.
L'automazione dei processi può aumentare la produttività e l'efficienza aziendale, aiutare a fornire nuove conoscenze sulle sfide aziendali e IT e far emergere le soluzioni utilizzando il decisioning basato su regole. Il process mining, l' automazione dei workflow, il business process management (BPM) e la robotic process automation (RPA) sono esempi di automazione dei processi.
L'automazione intelligente è una forma di automazione più avanzata che combina intelligenza artificiale (AI), business process management e funzionalità di robotic process automation per semplificare e scalare i processi decisionali tra le organizzazioni.
Ad esempio, gli agenti virtuali dotati di tecnologia come l'elaborazione del linguaggio naturale, la ricerca intelligente e l'RPA, possono ridurre i costi e consentire sia ai dipendenti che ai clienti esterni. Tale automazione contribuisce ad aumentare la produttività e a creare un'esperienza cliente ottimale. I CIO e gli assistenti AI sono altri esempi di automazione intelligente in pratica.
L'uso di una serie ripetuta di processi può aumentare la produttività e l'efficienza e ridurre l'errore umano. L'automazione può generare valore aziendale in numerose aree, tra cui:
L'automazione aziendale si riferisce alle tecnologie utilizzate per automatizzare attività e processi ripetitivi per semplificare i workflow aziendali e i sistemi IT. Queste soluzioni possono essere adattate in modo specifico alle esigenze di un'organizzazione.
Le soluzioni di gestione dei contenuti acquisiscono, archiviano, attivano, analizzano e automatizzano i contenuti aziendali.
Le soluzioni per l'elaborazione dei documenti utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale come il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale per semplificare l'elaborazione dei documenti aziendali.
Le soluzioni di gestione dei documenti acquisiscono, tracciano e archiviano le informazioni dai documenti digitali.
Le soluzioni di automazione dei workflow utilizzano logiche e algoritmi basati su regole per eseguire attività con interazione umana limitata o assente.
Le soluzioni di gestione delle decisioni modellano, gestiscono e automatizzano le decisioni aziendali tramite il machine learning.
Le soluzioni di mappatura dei processi possono migliorare le operazioni identificando i colli di bottiglia e facilitando la collaborazione e l'orchestrazione trasversale per l'organizzazione.
L'automazione dell'IT è la creazione e l'implementazione di sistemi e software automatizzati al posto di lunghe attività manuali che prima richiedevano l'intervento umano. L'automazione dell'IT aiuta ad accelerare l'implementazione e la configurazione delle infrastrutture e applicazioni IT e a migliorare i processi in ogni fase del ciclo di vita operativo.
Le soluzioni di osservabilità migliorano le capacità di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, fornendo una maggiore comprensione delle prestazioni del sistema e del contesto necessario per risolvere gli incidenti più rapidamente.
Le soluzioni di automazione del cloud riducono o eliminano il lavoro manuale associato al provisioning, alla configurazione e alla gestione degli ambienti cloud. L'automazione aiuta a promuovere l'efficienza nel cloud e consente alle organizzazioni di sfruttare appieno i vantaggi offerti dal cloud computing, come la possibilità di accedere alle risorse cloud su richiesta.
Le soluzioni di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido aiutano a eliminare le congetture nell'approvvigionamento del cloud con l'automazione continua che consente di risparmiare tempo e ottimizzare i costi.
Le soluzioni di gestione delle prestazioni di rete ottimizzano le operazioni IT con informazioni intelligenti e contribuiscono ad aumentare la resilienza e la disponibilità della rete.
L'integrazione è la connessione di dati, applicazioni, API e dispositivi all'interno dell'organizzazione IT per renderla più efficiente, produttiva e agile.
Le soluzioni di gestione delle API aiutano a creare, gestire, proteggere, socializzare e monetizzare interfacce di programmazione delle applicazioni web o API.
Le soluzioni di integrazione delle applicazioni collegano applicazioni e dati.
Precedentemente noti come lavoratori digitali, gli assistenti AI sono robot software (o bot) addestrati per lavorare con gli esseri umani, o indipendentemente, per eseguire attività o processi specifici. Gli assistenti AI utilizzano una serie di competenze e funzionalità di intelligenza artificiale, come l'apprendimento automatico, la visione artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale.
L'intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) utilizza l'AI per migliorare e automatizzare la gestione dei servizi e delle operazioni IT. Integrando strumenti operativi IT manuali separati in un'unica piattaforma operativa IT intelligente e automatizzata, AIOps offre visibilità e contesto end-to-end. I team operativi utilizzano questa visibilità per rispondere più rapidamente, anche in modo proattivo, agli eventi che, se lasciati invariati, potrebbero causare rallentamenti e interruzioni.
L'intelligenza artificiale, o AI, è una tecnologia che consente a computer e macchine di simulare l'intelligenza e la capacità di risoluzione dei problemi degli esseri umani. L'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale e la computer vision sono campi dell'intelligenza artificiale.
Il chief automation officer (CAO) (link esterno a ibm.com) è un ruolo che sta emergendo rapidamente e si sta imponendo grazie all'impatto positivo che l'automazione ha sulle aziende di tutti i settori. Il CAO è responsabile dell'implementazione dei processi aziendali e delle decisioni relative alle operazioni IT in tutta l'azienda per determinare quale tipo di piattaforma e strategia di automazione è più adatta per ogni iniziativa aziendale. Il CAO collabora con diversi leader in tutti i pilastri aziendali, come IT, operazioni e cybersecurity.
La computer vision è un campo dell'intelligenza artificiale che utilizza l'apprendimento automatico e le reti neurali per insegnare ai computer e ai sistemi a ricavare informazioni significative da immagini digitali, video e altri input visivi e a formulare raccomandazioni o intraprendere azioni quando vengono identificati difetti o problemi.
L'IT green o sostenibile pone l'enfasi sulla creazione e l'utilizzo di data center più efficienti ed ecocompatibili. Le aziende possono utilizzare l'automazione nelle azioni di assegnazione delle risorse per garantire in modo proattivo le prestazioni dei sistemi con l'uso più efficiente delle risorse di elaborazione, storage e rete. Questo aiuta le organizzazioni a evitare gli sprechi di denaro ed energia che solitamente si verificano negli ambienti in overprovisioning.
L'iperautomazione è un approccio che unisce più tecnologie e strumenti per automatizzare in modo efficiente la più ampia gamma di processi, ambienti e workflow aziendali e IT.
Il low-code e il no-code si riferiscono al software per flussi di lavoro che richiede una codifica minima (low code) o nessuna codifica, consentendo agli esperti delle linee aziendali non tecniche di automatizzare i processi utilizzando progettisti visivi o l'elaborazione del linguaggio naturale.
Il machine learning (ML) è una branca dell'intelligenza artificiale e dell'informatica che si concentra sull'utilizzo di dati e algoritmi che consentono all'AI di imitare il modo in cui gli esseri umani imparano, migliorandone gradualmente l'accuratezza. Applicato all'automazione IT, il machine learning viene utilizzato per rilevare anomalie, reindirizzare i processi, attivare nuovi processi e fornire raccomandazioni di azione.
L'elaborazione del linguaggio naturale, o NLP (Natural Language Processing), combina la linguistica computazionale – modellazione del linguaggio umano basata su regole – con modelli statistici e di machine learning per consentire a computer e dispositivi digitali di riconoscere, comprendere e generare testo e parlato. L'elaborazione del linguaggio naturale viene spesso utilizzata nei chatbot moderni per aiutare i chabot a interpretare le domande degli utenti e automatizzare le risposte.
Scopri come automazioni ad alto impatto possono contribuire a rendere più proattivi i tuoi sistemi IT, efficienti i processi e produttive le risorse umane.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
Automatizza i flussi di lavoro aziendali, integra perfettamente i sistemi aziendali, acquisisci conoscenze approfondite sulle operazioni e crea una forza lavoro più forte e produttiva.
Accelera lo sviluppo, riduci al minimo le interruzioni non pianificate e riduci i tempi di gestione e monitoraggio, mantenendo al contempo sicurezza, governance e disponibilità avanzate.
Connetti applicazioni, dati, processi di business e servizi, ospitati on-premise, in un cloud privato o in un ambiente cloud pubblico.
Implementa, controlla e gestisci la tua infrastruttura IBM Cloud con strumenti ricchi di funzioni e una solida API aperta.
I servizi di consulenza per l'automazione estrema di IBM Consulting consentono alle aziende di andare oltre le semplici automazioni per gestire processi di alto profilo, orientati al cliente e al fatturato, con piani di adozione e scalabilità integrati.
Inizia il tuo percorso verso l'automazione con IBM Robotic Process Automation (RPA). Si tratta di una soluzione basata sull'AI che consente di automatizzare un maggior numero di processi di business e IT su larga scala con la stessa facilità e velocità di una tecnologia RPA tradizionale.