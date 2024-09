Se le tue applicazioni sono le tue attività, le loro prestazioni costanti devono essere un must. Ma lo stato "sempre attivo" costa. E oltretutto, non puoi correggere ciò che non puoi vedere. Le nostre soluzioni offrono osservabilità in tempo reale, ti aiutano a identificare quando e come vengono utilizzate le risorse e a soddisfare la domanda effettiva in tempo reale. Scopri in che modo Enento utilizza IBM Instana per soddisfare gli SLA e ottenere una disponibilità delle applicazioni del 99,99%.