Fondata nel 1969, Natura &Co è una società di cosmetici con sede in Brasile che serve clienti in America Latina, Nord America, Europa e Asia. Natura, sesta più grande azienda di vendita diretta al mondo, è nota per la sua cultura innovativa e la sua missione di offrire soluzioni di bellezza e cura della persona in modo consapevole e responsabile, e ha fatto crescere il proprio business contribuendo anche a preservare l'ambiente e promuovere la sostenibilità.

Natura dispone di una robusta infrastruttura, logistica e base di tecnologia digitale, che supporta una gamma di applicazioni business-critical, come la piattaforma di e-commerce utilizzata dai rappresentanti di vendita di tutto il mondo. Grazie agli investimenti IT effettuati negli ultimi anni, l'azienda ha raggiunto il miglior livello di servizio della sua storia. "Oggi gestiamo migliaia di workload su VMware, AWS, Azure, GCP, OCI e Kubernetes. Stiamo aumentando sempre più servizi, quindi ridurre i costi è una delle principali motivazioni quando ci mettiamo alla ricerca di un nuovo strumento", spiega Dennys Ber, responsabile del reparto IT di Natura.

Anche se il sistema legacy di Natura era completamente funzionale, Ber sapeva che, per ottimizzare le prestazioni e gestire efficacemente i costi nel lungo periodo, il team avrebbe dovuto adottare un approccio più proattivo all'allocazione delle risorse. Era giunto il momento di cercare una piattaforma che permettesse a Natura di automatizzare la gestione delle risorse e di consentire al suo ambiente multicloud di correggersi in autonomia.

Ber mirava a ridurre il tempo dedicato alle "stanze di guerra", permettendo al team di concentrarsi su iniziative strategiche che avrebbero portato avanti gli obiettivi a livello aziendale piuttosto che risolvere problemi IT ad hoc. Era anche alla ricerca di modi per ottenere un allineamento coerente in un team multinazionale di ingegneri e amministratori di sistema. "Dovevamo trovare un modo per ridurre il lavoro manuale del team e implementare una soluzione che potesse rendere il nostro ambiente in grado di correggersi in autonomia", osserva Ber. È stato allora che il team si è rivolto a ScaleUP Consultoria e alla soluzione IBM® Turbonomic® .