Il periodo del Black Friday è particolarmente impegnativo per i consumer brand, soprattutto per quelli che stanno vivendo una crescita così rapida. Carhartt, tra le prime aziende ad adottare il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM), ha utilizzato per anni il software AppDynamics per individuare i problemi di codice e gestire le prestazioni, ma un recente aumento della domanda ha creato problemi tra il sito front-end dell'azienda e diversi sistemi back-end, tra cui l'inventario e i sistemi di fidelizzazione. Gli insight da AppDynamics dimostravano che il codice andava bene, ma non riusciva a individuare la causa principale del problema nelle prestazioni.

Per prepararsi all'improvviso aumento dell'attività per il Black Friday e ad altri picchi stagionali, Carhartt ha cercato una maggiore visibilità nelle risorse delle applicazione e una maggiore chiarezza in eventuali problemi di prestazioni.