Da quando O.C. Tanner ha implementato IBM Turbonomic, il team di Beckett e i suoi colleghi sviluppatori non avevano più bisogno di elaborare numeri per decidere l’allocazione delle risorse.Il software IBM Turbonomic comprende quante risorse siano necessarie per le applicazioni e determina continuamente le azioni per far sì che le app ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno per funzionare.Ogni layer dello stack viene analizzato e riapprovato in base alla domanda in tempo reale, dai pod ai servizi e dai contenitori ai nodi, nonché all’infrastruttura cloud Amazon Web Services (AWS) sottostante.Con IBM Turbonomic che prende continuamente decisioni sul dimensionamento dei container, Beckett e il suo team possono presentare tali informazioni ai propri sviluppatori e avere conversazioni basate sui dati su come ottimizzare le proprie risorse.

Allo stesso modo, Beckett ha iniziato a sfruttare IBM Turbonomic per gestire i servizi della sua piattaforma in esecuzione su Akkeris, che gli sviluppatori utilizzano per creare le loro applicazioni."Il nostro team dispone di componenti Kubernetes che gestiscono la piattaforma Akkeris", spiega Beckett."Siamo in grado di fornire molti servizi agli sviluppatori e Turbonomic mi ha aiutato a capire come ottimizzarli".

Successivamente, Beckett e il suo team mirano a sfruttare l’API di IBM Turbonomic per mappare le azioni di ridimensionamento in base alle "taglie delle magliette" all’interno del loro PaaS.Gli sviluppatori saranno in grado di selezionare la taglia della t-shirt consigliata nell’ambito della distribuzione self-service, senza dover toccare Kubernetes."L’API di Turbonomic ci ha fornito tutti i dati di cui abbiamo bisogno per implementare le sue raccomandazioni nel nostro PaaS e siamo davvero entusiasti dei miglioramenti delle prestazioni e dei risparmi sui costi", afferma Beckett.