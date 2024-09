APIS IT ha integrato le soluzioni IBM® Instana Observability e IBM Turbonomic per ottenere una comprensione completa dello stato delle applicazioni critiche e dell'infrastruttura IT in qualsiasi momento. L'osservabilità delle applicazioni, combinata con l'ottimizzazione continua dell'infrastruttura, aiuta l'agenzia a identificare i problemi delle applicazioni e le congestioni delle risorse prima che gli utenti finali ne risentano.

Sfruttando le funzionalità Smart Alerts di Instana, APIS IT può definire i criteri di prestazioni delle app che genereranno avvisi automatici. Per quanto riguarda l'infrastruttura, l'organizzazione può seguire le raccomandazioni automatiche di Turbonomic in materia di resourcing per supportare le prestazioni e ridurre al minimo gli sprechi sulle piattaforme VM e cloud-native.



Combinando Instana e Turbonomic, APIS IT è in grado di monitorare le applicazioni da cima a fondo, con un unico pannello di controllo per applicazioni e infrastrutture. Entrambe le soluzioni sono cloud-native e vengono distribuite su un cluster Red Hat OpenShift di cloud privato, consentendo un'ulteriore agilità e scalabilità per supportare le richieste delle applicazioni in continua evoluzione.



Secondo Franjo Piskur, Head of the Distributed IT Department di APIS IT, "Insieme, Instana e Turbonomic eliminano lo stress dalla gestione delle performance delle applicazioni."