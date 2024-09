Nell'era dell'AI, i budget tecnologici sono sottoposti a un controllo straordinario. Eppure, troppo spesso le organizzazioni spendono eccessivamente per assicurarsi che tutto funzioni come previsto. Per loro stessa ammissione, anzi, il 24% della spesa per il software cloud andrebbe sprecata: denaro che potrebbe essere speso meglio in innovazione, infrastruttura, sicurezza e migliore esperienza del cliente.

Le soluzioni FinOps di IBM offrono un approccio più strategico alla spesa per il cloud, che va oltre la semplice gestione dei costi. In tutte e tre le fasi del ciclo di vita FinOps (informazione, ottimizzazione e funzionamento) troverai il modo di generare valore per ogni singolo centesimo speso, assicurando al contempo che le applicazioni ottengano le risorse di cui hanno bisogno in qualsiasi ambiente cloud: privato, pubblico e Kubernetes. E, man mano che adotterai sempre più architetture di applicazioni cloud-native e acquisirai più esperienza con le FinOps, anche le nostre soluzioni potranno crescere insieme a te, offrendoti previsioni, ottimizzazioni e insight avanzati.