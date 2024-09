L'obiettivo di TUI era quello di migliorare l'efficienza in termini di costi grazie a una visibilità completa della spesa per il cloud per tutti gli account e i fornitori di servizi, compresi i costi per i container, il supporto e i servizi condivisi. Tutto ciò è stato realizzato attraverso l'implementazione di Apptio Cloudability. La piattaforma consente una correlazione continua tra la spesa per il cloud e gli obiettivi aziendali, con un reporting a livello di applicazione e di unità di business.

L'implementazione di Cloudability di TUI ha consentito un processo decisionale informato sugli investimenti nel cloud e un migliore monitoraggio del budget a livello di team. Grazie alla pianificazione e al forecasting basati sul machine learning, Cloudability ha anche fornito una visibilità tempestiva sulle tendenze e sulle anomalie dei costi, consentendo ai team IT di collaborare con le unità di business per valutare le azioni appropriate e le possibili opportunità di ottimizzazione.



"Con la piattaforma centralizzata Apptio per la gestione finanziaria del cloud, ora disponiamo di un database unificato per i costi e la pianificazione della tecnologia, dall'IT alla finanza fino ai dipartimenti aziendali e alla gestione", ha dichiarato Yasin Quareshy, Head of Technology, Cloud, di TUI Group. "Per una migliore comprensione delle analisi costo/valore, ogni ruolo ha una visione individuale delle aree di sua pertinenza".



La visione end-to-end del valore aziendale realizzata attraverso l'infrastruttura cloud supporta la gestione della trasformazione tecnologica di TUI verso una cultura FinOps: collaborazione tra i vari dipartimenti per l'innovazione Agile, processo decisionale decentralizzato e rapido adattamento ai cambiamenti utilizzando meccanismi o metriche di controllo.



Per fare ciò, Apptio Cloudability ha semplificato i processi di chargeback e showback. Ciò significa che IT Finance può assegnare alle unità di business le risorse cloud di cui era responsabile e fatturarle in modo accurato. "Questo aumenta la consapevolezza dei costi per l'IT e incoraggia i team a ottimizzare i workload sul cloud per la massima redditività", ha dichiarato João Vieira Santos, Head of Technology, TUI.

Per instaurare la cultura FinOps tra i team IT dislocati su diverse aree geografiche, il primo passo è implementare Apptio Cloudability e quindi formare un gruppo di utenti centrale. Durante questo processo sono state stabilite le best practice FinOps, condivise con i team che sono stati successivamente formati per garantire coerenza in tutta l'azienda per quanto riguarda i framework e i processi incentrati sul cloud.