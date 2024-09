Ottimizzazione dei costi del cloud

Il software Turbonomic contestualizza i dati di approvvigionamento delle risorse nel cloud e genera azioni affidabili per elaborazione, storage e DBaaS, che puoi automatizzare per ottimizzare costantemente l'uso del cloud e ridurne i costi. Il software Turbonomic consente anche azioni di scaling basate su metriche di utilizzo cronologiche, in modo da poter usufruire appieno dell'inventario delle istanze riservate esistenti e degli sconti per impegno di utilizzo e ottimizzare la copertura dalla prenotazione della VM.

Il software Turbonomic supporta AWS, Azure e Google Cloud.